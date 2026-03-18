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El seleccionado nacional tendrá su última prueba en el país el próximo 31 de marzo en el estadio de Boca. A pesar de tener registros favorables, perdura la mancha de ser el único lugar donde Argentina se quedó afuera de un Mundial.

El curioso historial de la Selección Argentina en la Bombonera

Tras la suspensión de la Finalissima ante España, la AFA salió desesperadamente a buscar un rival para la fecha FIFA. En ese contexto, anunció que la Selección Argentina jugará ante Guatemala el 31 de marzo.

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A su vez, como el Estadio Monumental no estará disponible por los recitales de AC/DC, quedó pendiente la designación de una cancha. Debido a que los futbolistas y Scaloni no quieren sumarle más kilómetros a su viaje, se decidió que sea en Buenos Aires, cerca del Aeropuerto de Ezeiza.

Por ello, el estadio elegido por la AFA fue la Bombonera. Allí será la despedida del combinado nacional antes de su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La última vez que jugó allí fue el 19 de noviembre de 2024, cuando derrotó 1-0 a Perú con un golazo de Lautaro Martínez, también por la clasificación para la Copa del Mundo.

A lo largo de la historia, Argentina jugó 36 veces en la cancha de Boca, con registros favorables en lo estadístico: 25 victorias, 8 empates y 3 derrotas. Sin embargo, es recordada por ser donde la "Albiceleste" no logró clasificar y quedó afuera del Mundial 1970.

A su vez, la caída más reciente significó el fin de un invicto de 25 partidos en Eliminatorias. Fue en el clásico contra el Uruguay de Marcelo Bielsa (el 2-0 el 16 de noviembre de 2023). El historial completo de la Selección Argentina en la cancha de Boca 09/07/1925: Argentina 1-1 Paraguay, por un amistoso.

29/11/1925: Argentina 2-0 Paraguay, por la Copa América.

20/12/1925: Argentina 3-1 Paraguay, por la Copa América.

25/12/1925: Argentina 2-2 Brasil, por la Copa América.

29/05/1926: Argentina 2-1 Paraguay, por la Copa Chevalier Boutell.

09/01/1937: Argentina 6-1 Paraguay, por la Copa América.

14/11/1956: Argentina 2-2 Uruguay, por un amistoso.

20/10/1957: Argentina 4-0 Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas.

24/08/1969: Argentina 1-0 Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas.

31/08/1969: Argentina 2-2 Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas.

08/01/1971: Argentina 3-4 Francia, por un amistoso.

27/07/1973: Argentina 3-1 Perú, por la Copa Castilla.

09/09/1973: Argentina 4-0 Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas.

07/10/1973: Argentina 3-1 Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas.

27/02/1977: Argentina 5-1 Hungría, por un amistoso.

29/05/1977: Argentina 3-1 Polonia, por un amistoso.

05/06/1977: Argentina 1-3 Alemania, por un amistoso.

12/06/1977: Argentina 1-1 Inglaterra, por un amistoso.

18/06/1977: Argentina 1-1 Escocia, por un amistoso.

26/06/1977: Argentina 0-0 Francia, por un amistoso.

24/08/1977: Argentina 2-1 Paraguay, por la Copa Bogado.

12/06/1977: Argentina 2-0 Rumania, por un amistoso.

19/03/1978: Argentina 2-1 Perú, por la Copa Castilla.

29/03/1978: Argentina 3-1 Bulgaria, por un amistoso.

19/04/1978: Argentina 3-1 Irlanda, por un amistoso.

03/05/1978: Argentina 3-0 Uruguay, por un amistoso.

26/11/1992: Argentina 2-0 Polonia, por un amistoso.

16/11/1997: Argentina 1-1 Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas.

21/11/2012: Argentina 2-1 Brasil, por el Superclásico de las Américas.

05/10/2017: Argentina 0-0 Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas.

29/05/2018: Argentina 4-0 Haití, por un amistoso.

08/10/2020: Argentina 1-0 Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas.

12/11/2020: Argentina 1-1 Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas.

25/03/2022: Argentina 3-0 Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas.

16/11/2023: Argentina 0-2 Uruguay, por las Eliminatorias Sudamericanas.

19/11/2024: Argentina 1-0 Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas.