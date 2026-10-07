El emocionante comentario que le hizo Cristiano Ronaldo a Lionel Messi por su despedida de la Selección argentina

Después de años de rivalidad, en el último tiempo ablandaron el histórico enfrentamiento y en esta oportunidad el portugués le escribió un mensaje al argentino.

Cristiano Ronaldo le comentó la última publicación a Lionel Messi, en la cual se despidió oficialmente de la Selección argentina.

Cristiano Ronaldo comentó la publicación que subió Lionel Messi por la tarde de este miércoles sobre su despedida de la Selección argentina , e instantáneamente comenzó a generar interacciones multitudinarias en redes sociales.

“ Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo ”, le escribió el astro portugués al argentino. En tan solo unas horas, el comentario superó los 2 millones de likes y las 50.000 réplicas.

Pese a que estuvieron durante varios años siendo los protagonistas de uno de los duelos más vistos del mundo, en los clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona, cada vez que aparecieron juntos demostraron tener una buena relación .

En lo que respecta a su rivalidad dentro de la cancha, jugaron en contra en 37 oportunidades . En total, el surgido en las inferiores de Newell's ganó 17 veces , mientras que el criado futbolísticamente en el Sporting Lisboa lo hizo en 11 ocasiones .

Si bien el “Bicho” siempre demostró una actitud más soberbia ante las cámaras, cada vez que le consultaron por Messi, aseguraba: “ tiene una mejor zurda que yo ”. Con el paso de los años cada uno fue tomando su propio camino y la última vez que se enfrentaron fue en enero de 2023 , cuando el argentino se encontraba en el París Saint-Germain y Ronaldo era parte del equipo de las estrellas de Arabia Saudita , con la curiosidad de que Marcelo Gallardo lo dirigía.

Por otro lado, los mensajes de Cristiano hacia el rosarino están siendo más constantes de lo habitual. La última vez que lo había hecho fue cuando murió Jorge, el padre de Leo, y le escribió: “Un abrazo enorme para tí y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, concretó.

Cristiano Ronaldo y sus problemas con la Selección de Portugal

Luego de abandonar la concentración de la Selección portuguesa, Cristiano se encargó de revelar cuál fue el motivo para hacerlo mediante una carta en sus redes sociales: "El seleccionador faltó a su palabra conmigo”, aseguró.

Según el delantero, Jorge Jesús, el entrenador de Portugal, le prometió que ingresaría 30 minutos en el partido frente a Noruega y finalmente no ejecutó el plan que habían pactado. Luego, el técnico se disculpó con él y le prometió que le pediría perdón en la próxima rueda de prensa.

Cristiano Ronaldo y una nueva polémica en Portugal. @Portugal

“La conferencia fue lo que todos conocen: la actitud no tuvo nada que ver con nuestra reunión. Escuché expresiones y una agresividad que considero que no merecía, una postura de ‘aquí mando yo’ que nunca me había mostrado, ni de cerca, en privado el día anterior”, reveló Ronaldo.

Ante esto, inmediatamente abandonó la concentración y aseguró que subiría un comunicado revelando el por qué de su cometido. Finalmente, en la carta también abordó las disculpas pertinentes a la hinchada y a sus compañeros por no estar en los siguientes partidos de la Nations League. Además, en su carta concluyó: “Esta es, créanme, la más pura de las verdades”.

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A pesar de subir un largo texto para todos sus fanáticos, aún no mencionó nada respecto a su futuro con la camiseta rojiverde, y su continuidad con la Selección todavía se mantiene en vilo.