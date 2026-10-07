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7 de octubre 2026 - 14:59

El mensaje de Lionel Messi tras su despedida de la Selección, con una mención especial a Diego Maradona

El excapitán de la Selección aseguró que "ya extraña vestir la blanca y celeste" pero que está seguro de haber tomado "la decisión correcta". Recapituló su carrera y la describió como "un camino increíble".

Messi recapituló su carrera sirviendo a la Selección y expresó que fue un camino increíble, lleno de alegrías y también algunas tristezas.

Messi recapituló su carrera sirviendo a la Selección y expresó que "fue un camino increíble, lleno de alegrías y también algunas tristezas".

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El ya excapitán de la Selección argentina Lionel Messi compartió un sentido mensaje tras su despedida, luego del partido contra Benín del martes por al noche. En el texto, aseguró que "ya extraña vestir la blanca y celeste" pero que está seguro de haber tomado "la decisión correcta". Además, dejó una mención especial a Diego Armando Maradona.

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