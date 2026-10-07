El ya excapitán de la Selección argentina Lionel Messi compartió un sentido mensaje tras su despedida, luego del partido contra Benín del martes por al noche. En el texto, aseguró que "ya extraña vestir la blanca y celeste" pero que está seguro de haber tomado "la decisión correcta". Además, dejó una mención especial a Diego Armando Maradona.
7 de octubre 2026 - 14:59
El mensaje de Lionel Messi tras su despedida de la Selección, con una mención especial a Diego Maradona
El excapitán de la Selección aseguró que "ya extraña vestir la blanca y celeste" pero que está seguro de haber tomado "la decisión correcta". Recapituló su carrera y la describió como "un camino increíble".
-
Ganó el oro con Messi en Beijing 2008, sufrió un calvario de lesiones y volvió a brillar en la Kings League
-
Después de la despedida de Messi, así quedó el ranking FIFA
- Temas
- Lionel Messi
- Fútbol
- Diego Maradona