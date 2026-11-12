Del fútbol a Hollywood: Cristiano Ronaldo prepara su primera serie y apuesta a un nuevo negocio millonario + Agregar ámbito en









El astro portugués comenzará un nuevo camino en el espectáculo mientras continúa rumbo a su mayor objetivo: llegar a los 1.000 goles como profesional.

La actuación, el nuevo hobby de Cristiano Ronaldo. Tal como lo hizo en el comercial para Louis Vuitton, junto a Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo anunció este jueves que comenzó a producir una serie televisiva. Aún con detalles a confirmar, se dio a conocer que una de sus principales intenciones será participar dentro del programa mientras continúa con su carrera futbolística, luego de retirarse de la Selección portuguesa.

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En sus redes sociales, Cristiano publicó una serie de fotos con un lema anunciando este nuevo rumbo en su vida: “¡Noticias emocionantes! La producción de mi primer programa de televisión, Day 1s, acaba de comenzar. ¡Más información pronto!”, aseguró el portugués.

View this post on Instagram Según reportaron varios medios, la serie tratará sobre los negocios ocultos detrás del fútbol profesional británico, a través de un agente especializado en el tema, quien será interpretado por Damian Lewis, protagonista de series como Billions o Homeland. Lo curioso es que en una de las imágenes que subió se puede ver a los jugadores del Brentford, equipo de la Premier League, con su respectiva equipación, por lo que se espera que participen equipos oficiales y que no sean ficticios.

Además, el programa lo está produciendo junto al director de Hollywood Matthew Vaughn, con quien hace más de un año cofundó su propio estudio de cine, denominado UR Marv. Entre las series televisivas y producciones en películas de acción que llevaron a cabo, se destaca el proyecto “Stuntnuts” con actores como Matt Damon y Chris Hemsworth.

Cristiano Ronaldo, del fútbol a la actuación. Instagram: Cristiano Ronaldo Entre las varias figuras que se esperan dentro de la nueva producción fílmica, una que ya comenzó a resonar es la de Thierry Henry, quien mantiene una gran relación con el astro portugués y se confía en que aparezca en una escena junto a él.

Además del nuevo hobby, Cristiano también incursionó en un nuevo deporte Una de las noticias que más resonó en el mundo del deporte en el corto plazo fue la pelea entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, entrenador de Portugal. Ante esta situación, y varias semanas de análisis, el delantero llegó a la conclusión que lo mejor para su carrera sería dar un paso al costado en su selección y enfocarse de lleno en el Al-Nassr, donde sueña con llegar a los 1.000 goles. Aún así, aprovechó esta fecha FIFA para continuar haciendo deporte y esta vez se mostró disputando uno nuevo: el golf. Con una imagen desde un campo de juego, el portugués, junto al periodista Edu Aguirre y un amigo cercano, publicó: “Buenos momentos con amigos”. La historia de Cristiano Ronaldo en Instagram practicando golf. @cristiano Según confirmó el medio luso A Bola, el golf comenzó a ser uno de los pasatiempos más serios de Cristiano en el último tiempo, por lo que reaparecer en redes sociales en esta disciplina no fue nuevo para él.