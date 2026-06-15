El emotivo reencuentro de Lionel Scaloni con Martín Palermo y las palabras de afecto para Djalminha

El técnico argentino brindó la última conferencia de prensa antes del debut. En la sala, además de periodistas estaban dos viejos conocidos: el histórico goleador de Boca y su excompañero en el Deportivo La Coruña.

Lionel Scaloni se emocionó hasta las lágrimas en la conferencia de prensa previa al partido debut con Argelia, en Kansas City, luego de recibir una sorpresiva pregunta de Martín Palermo, el histórico goleador de Boca Juniors, quien fuera su compañero en Estudiantes de La Plata durante sus inicios en el fútbol. También cruzó palabras de afecto con el brasileño Djalminha.

El exatacante y actual entrenador acudió al recinto acreditado por un medio deportivo. Ubicado en primera fila, tuvo la oportunidad de preguntarle al técnico de la Selección argentina.

"Que alegría verte, Martín. Me emociona, No te había visto" , expresó Scaloni, visiblemente conmovido tras divisar a su excompañero. Ante esta reacción, Palermo aclaró que su intervención no era bajo el rol de periodista, sino como el antiguo compañero de equipo que compartió lindos momentos en el club platense.

De todas maneras, el goleador histórico de Boca Juniors aprovechó para formular una consulta sobre el exitoso recorrido de Scaloni al frente de la Albiceleste. "Quería preguntarte: ¿te imaginabas todo esto?" , interrogó.

La respuesta del entrenador rememoró la época en la que ambos coincidieron en el 'Pincha' y destacó el apoyo que recibió del exdelantero en un momento adverso de su carrera. El técnico destacó los gestos que tuvo Palermo con él en aquella etapa, cuando le abrió las puertas del grupo tras una inactividad de cuatro meses.

Scaloni no dudó en definir al histórico futbolista como un amigo del fútbol y le manifestó su afecto frente a los periodistas presentes en la sala. "Martín, te aprecio un montón", manifestó, quien además agradeció la presencia de su colega en el inicio de la competencia internacional.

El gesto con Djalminha

En la sala también se encontraba Djalmiña, con quien Scaloni compartió plantel en el Deportivo La Coruña. "Solo quería desearte toda la suerte del mundo", le dijo el brasileño. El técnico argentino no ahorró en elogios: "Este sí que jugaba bien. Martín, jugaba mejor que vos, vos hacías goles, pero este...", lo cargó el entrenador a uno de los máximos ídolos de Boca. Y se volvió a Djalminha: "Te quiero mucho. Este es un compañero brasileño, de los que he tenido muchos y es un gran amigo".

Para culminar, destacó el gesto del brasileño de desearle suerte. "Me gusta que un brasileño hinche por Argentina, un poco la rivalidad es solo futbolística. Y cuando no está Argentina, ¿por qué no pensar en que le vaya bien a Brasil, no? Yo sé lo que es tener un compañero brasileño, todo lo que hemos vivido y que ellos hinchan por nosotros", cerró.

Por último, el estratega ratificó el compromiso del plantel de cara al primer partido del campeonato ecuménico en los Estados Unidos. "Sabés lo duro y lo lindo que es estar acá. Vamos con mucha ilusión. Los chicos van a dar lo máximo, le prometemos eso", concluyó el director técnico de cara al estreno mundialista. Antes de retirarse de la sala, se fundió en un emocionante abrazo con Palermo.