El error en las redes que develó la posible vuelta de LeBron James a Miami Heat + Agregar ámbito en









La cuenta de YouTube de los Miami Heat publicó por error una presunta conferencia de prensa que iba a brindar el propio LeBron James. Sin embargo, luego fue eliminada.

El error en las redes que develó la posible vuelta de LeBron James a Miami Heat

Un error de los Miami Heat desató un terremoto en la NBA. La franquicia publicó por equivocación en su cuenta de YouTube un video que insinuaba el regreso de LeBron James, quien aún no anunció dónde disputará su 24ª temporada en la liga.

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El martes por la noche se subió al canal de los Heat un link para una transmisión en directo titulado "Rueda de prensa de presentación de LeBron James", prevista para el 27 de julio, que posteriormente fue eliminada, lo que dejó a los aficionados preguntándose si el jugador de 41 años volverá al equipo con el que ganó dos anillos de la NBA.

Un portavoz del equipo declaró a ESPN que el departamento de redes sociales de los Heat se estaba preparando para la posibilidad del fichaje de James y publicó por error el enlace en la página de YouTube. Los Heat no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.

James anunció el mes pasado que abandonaba Los Angeles Lakers y su próximo destino se ha convertido en el tema más candente de la pretemporada. Los Cleveland Cavaliers, los Philadelphia 76ers y los Heat serían los principales candidatos a sumarlo, de acuerdo a los reportes de prensa.

La expectación se ha extendido incluso al mundo de las apuestas. BetOnline Sports & Casino está aceptando apuestas sobre cuándo anunciará James su decisión, con el 24 de julio como fecha más probable y Miami como destino favorito.

Rich Paul, amigo de toda la vida y agente de James, afirmó en un episodio de un podcast publicado a principios de esta semana que su cliente no se precipitará a la hora de tomar una decisión. En tanto, el comisionado de la NBA, Adam Silver, reconoció que está ansioso por el anuncio de James, ya que recibe presiones de todas las franquicias y las empresas televisivas para armar el calendario de la próxima temporada.