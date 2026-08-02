La íntima fiesta de Vinicius Junior junto a su novia mientras se define su futuro en el Real Madrid + Agregar ámbito en









El futbolista brasileño y la empresaria e influencer Virginia Fonseca cerraron sus vacaciones con una celebración temática en Río de Janeiro, luego de un extenso viaje por distintos destinos que confirmó su reconciliación.

Vinicius Jr y su pareja Virginia Fonseca.

Vinícius Júnior y la influencer Virginia Fonseca terminaron sus vacaciones de verano con una fiesta temática en Río de Janeiro. El evento marcó el final de un largo viaje por varios países y confirmó que la pareja volvió a estar junta.

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Los dos compartieron en redes sociales los momentos más importantes de sus vacaciones. En la publicación, Fonseca escribió: "Nuestras vacaciones llegaron al fin y quiero dejar registrado cuánto soy feliz a tu lado. Ya te extraño". A lo que Vinícius le respondió: "Te amo".

El viaje empezó a mediados de julio en Cerdeña, Italia, donde Vinícius festejó sus 26 años en un yate junto a Fonseca y algunos amigos cercanos. Después, la pareja pasó por Jamaica, donde hicieron excursiones y se reunieron en privado con familiares de Bob Marley.

Ya en Brasil, visitaron el Cristo Redentor en Río de Janeiro y también Sao Goncalo, el barrio donde nació el futbolista, acompañados por José Leonardo, el hijo menor de Fonseca. Distintas fotos los mostraron muy cariñosos, y las revistas del corazón siguieron de cerca cada detalle de la reconciliación.

Para cerrar el verano, hicieron una fiesta con temática de los años 2000 en la casa del futbolista en Río. Según la revista brasileña Quem, asistieron amigos y familiares de la pareja. Vinícius se puso una camiseta retro de los Miami Heat con el número de Dwyane Wade, y Fonseca eligió un look inspirado en la cantante Kelly Key, con trenzas finas, anteojos de colores y brillo labial.

La fiesta tuvo la actuación especial del cantante Leo Foguete, de 22 años. Además, Quem señaló que Vinícius cambió la lista de invitados después de reconciliarse con Fonseca, para darle prioridad a las parejas de amigos y a la familia. El futbolista compartió las últimas fotos de la fiesta en sus historias de Instagram con el mensaje: "Que sea la primera de muchas". La fiesta de Vinicius Junior junto a sus familiares y amigos. Vinícius regresa al Real Madrid en medio de las dudas por su contrato Las vacaciones de Vinícius terminaron este fin de semana. El delantero brasileño vuelve a entrenarse con el Real Madrid este lunes 3 de agosto, bajo las órdenes de José Mourinho. El equipo español ya empieza la pretemporada 2026/27. El primer partido oficial será el sábado 22 de agosto contra el RCD Espanyol, en el estadio del Club Catalán. Mientras tanto, sigue la duda sobre el futuro de Vinícius en el club, ya que todavía no renovó su contrato, que termina el 30 de junio de 2027. Si no llegan a un acuerdo antes, el jugador podría negociar libremente con otro equipo a partir de enero.

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