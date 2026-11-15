Ronaldinho volvió a jugar al fútbol a los 46 años: así fue su regreso en el ascenso de Italia

El campeón del mundo con Brasil en 2002 fue titular en la victoria 2-0 del Ravenna FC ante Forli por la Serie C. Jugó el primer tiempo, participó en la jugada del primer gol y se retiró de la cancha bajo una ovación de los hinchas.

Ronaldinho volvió a jugar al fútbol a los 46 años: así fue su regreso al ascenso de Italia.

Ronaldinho volvió a jugar un partido oficial a los 46 años. El exfutbolista brasileño sorprendió con su regreso a las canchas este domingo, cuando vistió la camiseta del Ravenna FC , que derrotó 2-0 al Forli por la fecha 14 de la Serie C, la tercera categoría del fútbol italiano.

El astro brasileño fue titular, lució la camiseta número 10 y disputó los primeros 45 minutos. Antes de ser reemplazado en el entretiempo, participó en la jugada que terminó con el golazo de Giulio Donati , autor del 1-0 parcial.

Su salida del campo estuvo acompañada por una ovación de los hinchas del Ravenna. Durante varios minutos, Ronaldinho recorrió el terreno de juego y levantó los brazos para agradecer el cariño del público, que celebró la posibilidad de volver a verlo en un partido oficial.

La presencia del exjugador de Barcelona y Milan había generado una enorme expectativa entre los simpatizantes. No se trató de una aparición protocolar ni de un partido de exhibición: Ronaldinho volvió a competir oficialmente en el estadio Bruno Benelli , después de más de una década sin disputar un encuentro por los puntos.

La última presentación oficial de Ronaldinho había sido en septiembre de 2015 , cuando defendió la camiseta de Fluminense. Si bien anunció su retiro del fútbol profesional en 2018, desde entonces participó en partidos de exhibición y distintos eventos vinculados al deporte, pero no había vuelto a disputar un encuentro oficial.

El campeón del mundo con Brasil en 2002 fue titular en la victoria 2-0 del Ravenna FC ante Forli por la Serie C. Jugó el primer tiempo, participó en la jugada del primer gol y se retiró de la cancha bajo una ovación de los hinchas.

Su llegada al Ravenna FC había sido anunciada meses atrás, como parte de un proyecto que busca ampliar la proyección internacional de la institución italiana. El club, perteneciente al empresario Ignazio Cipriani, apuesta a la figura del brasileño tanto por su aporte deportivo como por el impacto comercial de su incorporación.

El regreso también tuvo repercusiones entre los hinchas: la camiseta oficial con el nombre y el número de Ronaldinho se agotó en las tiendas del club pocas horas después de su lanzamiento. A los 46 años, el campeón del mundo en Corea-Japón 2002 volvió a ponerse los botines para una competencia oficial y recibió el reconocimiento que todavía despierta su figura.

Una carrera llena de títulos y reconocimientos

Ronaldinho debutó como profesional en Gremio en 1998. Tras destacarse en el fútbol brasileño, dio el salto a Europa para incorporarse al Paris Saint-Germain. Sin embargo, su etapa más exitosa llegó en Barcelona, donde se convirtió en una de las grandes figuras del equipo y conquistó dos títulos de La Liga y la Champions League de 2006.

A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense. Con el conjunto brasileño de Belo Horizonte alcanzó otro de los grandes hitos de su trayectoria: la Copa Libertadores de 2013.

Su recorrido con la selección brasileña tampoco pasó inadvertido. Disputó 97 partidos, convirtió 33 goles y fue parte del equipo que ganó el Mundial de Corea-Japón 2002. Además, conquistó la Copa América de 1999 y la Copa Confederaciones de 2005.

A nivel individual, recibió el premio FIFA World Player en 2004 y 2005 y alcanzó la máxima distinción del fútbol internacional en 2005, cuando ganó el Balón de Oro.