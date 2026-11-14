El insólito error del arquero de Comunicaciones: quiso sacar con la mano y la metió en su propio arco + Agregar ámbito en









El blooper de Ezequiel Bacher abrió el marcador a los tres minutos. Arsenal ganó 3-2 en Agronomía y definirá la serie en Sarandí.

Ezequiel Bacher intentó poner la pelota en juego con las manos y terminó marcando en su propio arco.

Ezequiel Bacher tenía la pelota controlada con las manos y, cuando intentó ponerla en juego, la envió hacia su propio arco. El error del arquero de Comunicaciones le dio el 1-0 a Arsenal de Sarandí a los tres minutos del partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera B, en el estadio Alfredo Ramos.

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La pelota salió hacia atrás y cruzó lentamente la línea. Los jugadores de Arsenal tardaron unos segundos en reaccionar antes de festejar el gol. La secuencia quedó registrada en la transmisión de LPF Play.

Comunicaciones se repuso con un remate de Valentín Quevedo para el 1-1, pero Matías Sosa marcó dos veces antes del descanso y puso a Arsenal 3-1 arriba. Joaquín Ibáñez descontó sobre el final y dejó al Cartero a un gol de diferencia de cara a la revancha.

Cómo quedaron los cuartos del Reducido de la Primera B Además del triunfo de Arsenal en Agronomía, Deportivo Armenio le ganó 1-0 a Sportivo Italiano y Camioneros venció 1-0 como visitante a Villa Dálmine. En la última ida de la jornada, Real Pilar y Talleres de Remedios de Escalada estaban 1-1 en el segundo tiempo en el último registro consultado.

Comunicaciones 2-3 Arsenal

Deportivo Armenio 1-0 Sportivo Italiano

Villa Dálmine 0-1 Camioneros

Real Pilar 2-1 Talleres de Remedios de Escalada Qué partidos faltan para definir a los semifinalistas Las cuatro revanchas están previstas para el fin de semana del 21 de noviembre. Arsenal recibirá a Comunicaciones en el estadio Julio Humberto Grondona, mientras que las otras series se definirán en las canchas de Sportivo Italiano, Camioneros y Talleres de Remedios de Escalada. El Reducido pone en juego el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Arsenal vs. Comunicaciones

Sportivo Italiano vs. Deportivo Armenio

Camioneros vs. Villa Dálmine

Talleres de Remedios de Escalada vs. Real Pilar