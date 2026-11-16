Tragedia en el ascenso: falleció un futbolista juvenil tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza + Agregar ámbito en









El fallecimiento del juvenil Abel Núñez generó infinidad de preguntas, para la realidad fue una: un pelotazo le provocó un derrame cerebral, estuvo tres días en el hospital y no pudo recuperarse.

Abel Núñez, el juvenil del ascenso que murió este domingo, luego de recibir un pelotazo en la cabeza. Fútbol Club Ezeiza

Abel Núñez, jugador de las juveniles del Fútbol Club Ezeiza, falleció este domingo luego de sufrir un pelotazo en la cabeza. El viernes pasado, su equipo visitó a Muñiz y a los 20 minutos cayó desplomado. Fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Gobernador Dr. Domingo Mercante, donde fue intervenido tras sufrir un derrame cerebral. Luego de estar tres días bajo observación, no resistió y los médicos confirmaron su muerte.

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Según cuentan los allegados que presenciaron el hecho, no se trataba de un partido caliente, ni estaba estipulado que lo fuera al tratarse de un encuentro entre las juveniles de dos equipos que militan en la quinta división del Torneo C de AFA.

Abel Núñez jugando al fútbol. @rompaniperiodismo Cristian Rompani, periodista que se encontraba realizando una de sus coberturas en las divisiones formativas del fútbol argentino, relató: “Era un partido trabado. Un defensor de Muñiz quedó con la marca encima y rechazó; era su única chance. Empalmó la pelota con una violencia inusitada, en mis casi 30 años en el fútbol juvenil nunca vi un pelotazo así. La pelota no tomó altura y a los cuatro o cinco metros impactó en la cabeza de Abel”. Y agregó, aún sorprendido: “Fue como un nocaut. El chico cayó sin reacción”.

El encuentro, correspondiente a la Copa Plata de la categoría, no tenía una trascendencia que justificara un juego brusco más allá de algún roce ocasional propio de la dinámica del fútbol. Sin embargo, la mala fortuna provocó la muerte de este joven categoría 2008, quien había llegado al FC Ezeiza a principios de este año.

Rompani explicó también cuál es el perfil habitual de los futbolistas en estas categorías del ascenso: “En Juveniles C casi todos los chicos provienen de familias laburantes. El fútbol no es visto como la posibilidad de una salvación; los que juegan lo hacen para cumplir el sueño de ser futbolistas”, contextualizó en diálogo con Infobae.

Cómo fue el accionar de los médicos Al ver que Abel Núñez cayó inconsciente al suelo, el médico, que contaba con el equipamiento requerido para la ocasión, ingresó inmediatamente al terreno de juego en cuanto fue habilitado por el árbitro. Rompani aseguró que mantuvo una breve charla con el profesional, quien le confesó que “lo había visto respirar mal”. Uno de los momentos de mayor desesperación para los presentes ocurrió cuando advirtieron que la ambulancia de urgencias no llegaba y el joven de 18 años tuvo que ser trasladado en una camioneta particular. Ante la gravedad del cuadro, los testigos decidieron recurrir a ese medio aunque no fuera el ideal. Núñez en la previa de su último partido. @rompaniperiodismo Según confirmaron desde el centro de salud situado en José C. Paz, Núñez sufrió una fractura de cráneo y sangrado interno, motivo por el cual se resolvió practicarle una rápida intervención quirúrgica. Finalmente, el club Nueva Estrella, institución donde el juvenil se desempeñaba en futsal desde 2024, fue el encargado de comunicar el deceso: “Con profundo dolor, informamos que se suspende toda la jornada deportiva prevista para el día de hoy debido al fallecimiento de Abel. Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad. Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar”.

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