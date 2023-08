El Inter Miami presentó a Facundo Farías y Tomás Avilés

Los futbolistas Facundo Farías y Tomás Avilés fueron presentados esta mañana en el Inter Miami y no pudieron ocultar su alegría por poder compartir plantel y equipo con el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.

"No me lo esperaba, pero tampoco dudé en venir acá. Es una liga que hoy está siendo muy competitiva y va a mejorar muchísimo si siguen viniendo grandes jugadores. Me sedujo la idea de jugar con Messi", afirmó Farías procedente de Colón de Santa Fe, en la conferencia de prensa previa a su segunda práctica con el plantel que dirige Gerardo Martino.