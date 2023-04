El juicio contra Villa se interrumpirá una semana para que realicen peritajes en Colombia

Juicio contra Villa: las primeras jornadas

En la jornada de audiencia de este miércoles, el representante del futbolista, Rodrigo Riep, declaró vía Zoom desde Mendoza y relató el vínculo que tenía Villa con Cortés, más precisamente durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus: "Conocí a Daniela cuando llegó a Argentina. Se estaban conociendo, no eran novios. Venía, estaba un mes o dos y se iba a Colombia", contó sobre la relación de su representado y la joven colombiana.

"Sebastián me planteó irse a lo de Juanfer (Juan Fernando Quintero, entonces jugador de River Plate, al que también representa) para dejarla tranquila. En ese momento la vi a Daniela muy nerviosa, desesperada, que no lo dejaba salir. Creo que se desesperó porque pensaba que iba a quedarse encerrada. Eso no iba a suceder porque la íbamos a acompañar", aseguró.

Más adelante se refirió particularmente al día de la agresión denunciada: "De ese día sé que Sebastián se fue después de unas discusiones porque ella no lo dejaba salir de la casa. Cuando llegó al departamento de Juanfer me llamo diciendo 'mira lo que me hizo, todas las amenazas que me hizo las cumplió´. No sabía de qué hablaba. Ahí me dijo que mirara Instagram y ahí vi todo lo que subió. Eso fue el inicio de toda esta locura", recordó en relación a las fotos publicadas en la red social por la joven denunciante.

Previamente, el lunes había hablado la propia Daniela Cortés. La denunciante fue la primera en testificar ante el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamoray vía Zoom desde Colombia y detalló que el futbolista "se ponía violento" cuando tomaba alcohol y también señaló que los empujones "eran habituales".

Cortés afirmó además que el día de la agresión que ella denunció, en abril de 2020, Villa la atacó a golpes en la frente y patadas en el estómago luego de una discusión cuando ella planteó que se quería separar. "Me pega en la frente, me da patadas en el estómago, en la pierna, en el muslo", dijo en su relato durante el debate.