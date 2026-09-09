River presentará el nuevo plan de ampliación del Monumental ante funcionarios del Poder Judicial

La institución de Nuñez está cerca de poner en marcha la remodelación del estadio para generar más lugares para los hinchas, pero antes debe pasar por un análisis de jueces, fiscales y funcionarios.

River Plate va en busca de la aprobación de su proyecto de ampliación del Monumental para sumar 16.000 personas más y convertirlo en el estadio más grande de América con 101.000 espectadores. Para poder llegar a buen puerto el Millonario convocó a jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial a una presentación formal sobre el proyecto, a realizarse el próximo 14 de septiembre.

El encuentro que comenzará a las 18 horas en el Salón de Usos Múltiple (SUM) del club, contará con la participación de Ignacio Villarroel , vicepresidente segundo de River, Mariano Taratuty , vicepresidente 3° y directivo a cargo de Obras e Infraestructura, y Juan Manuel Gallo , presidente de la Comisión de Disciplina, como oradores oficiales para exponer los alcances técnicos, financieros y operativos del plan.

Más allá de que llame la atención esta reunión entre el Poder Judicial y River, la misma se hace una vez por año en busca de fortalecer su vínculo interinstitucional , aunque en esta ocasión será explícitamente por el proyecto de remodelación, el cual será una parte importante en la agenda como un tema adicional.

Luego de terminar la remodelación del estadio Monumental a mediados de 2024, el nuevo presidente Stéfano Di Carlo anunció como proyecto que buscará volver a ampliarlo con un sistema europeo, el cual estará encabezado por constructores del viejo continente.

Las remodelaciones que tuvieron lugar entre 2020 y 2024 se encargaron de llevarlo de 70.000 personas a las 85.000 actuales. Bajaron la altura del terreno de juego para generar cuatro tribunas nuevas y además reestructuraron las butacas de todo el estadio, excepto en las populares bajas, por unas rebatibles y antivandálicas.

Stéfano Di Carlo, el presidente de River.

En lo que respecta a las nuevas obras, el plan será crear una quinta bandeja en la parte superior, con un plan de 360 grados, mientras que al mismo tiempo instalarán un techo integral que cubrirá todas las plateas del estadio. Ambos procesos estarán llevados a cabo por la constructora alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), la cual encabezó los proyectos de las canchas más importantes del mundo: el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Maracaná y el Santiago Bernabéu.

Según estiman desde River, el plan está contemplado para que dure unos 36 meses, con la intención de que concluya en 2029, y esté disponible para ser sede del Mundial 2030, a disputarse justamente en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

Se terminarán las imágenes sin techo en el Monumental. @River Plate

En referencia a esto, el exvicepresidente de River y el principal impulsor de este proyecto en la infraestructura, Matías Patanian, dijo: "Faltan cuatro años. A priori, River Plate va a ser anfitrión del debut de Argentina. Veremos si después hay más partidos en ese grupo", aseguró durante la cuarta edición del Congreso Mundial de Turismo Deportivo celebrado en Ciudad de México.