El Liverpool rompió el récord en este mercado de pases y gastó casi 500 millones de euros







El campeón de la Premier League inglesa rompió el chanchito y estableció una nueva marca a la hora de gastar dinero para comprar jugadores.

Sobre en el cierre del libro de pases del fútbol europeo, el Liverpool arrasó y rompió el récord histórico de dinero gastado.

El campeón actual de Inglaterra "rompió el chanchito" y batió el récord histórico del mayor gasto en un mercado de pases: 483,68 millones de euros en total.

De esta manera, superó los 359.500.000 que desembolsó el Chelsea en la ventana invernal del 2023 (en la que incorporó a Enzo Fernández por 120).

Tras enormes desembolsos a la Bundesliga de Alemania por Florian Wirtz, en 125 millones, y Ekitike, por 95, el Liverpool se dio un lujo histórico.

En el último día del mercado, este 1 de septiembre, se produjo el fichaje más caro en la historia de la Premier League: Alexander Isak llegó al Liverpool por 144 millones de euros, una de las ventas registradas en el mundo del fútbol, procedente del Newcastle inglés.

image De todos modos, los "Reds" también ingresaron mucho dinero en esta ventana de pases. En total, fueron 260 millones de euros, entre las ventas destacadas de Luís Díaz al Bayern Múnich, Darwin Núñez al Al-Hilal, Harvey Elliott al Aston Villa y Trent Alexander-Arnold al Real Madrid. Las compras del Liverpool por 483,68 millones de euros: Alexander Isak del Newcastle por 144 millones de euros.

Florian Wirtz del Bayer Leverkusen por 125 millones de euros.

Hugo Ekitike del Eintracht Frankfurt por 95 millones de euros.

Milos Kerkez del Bournemoth por 46,9 millones de euros.

Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen por 40 millones de euros.

Giovanni Leoni del Parma por 31 millones de euros.

Ármin Pecsi del Puskás AFC por 1,78 millones de euros.

Freddie Woodman libre del Preston. Las ventas del Liverpool en este mercado de pases: Luís Díaz al Bayern Múnich por 70 millones de euros.

Darwin Núñez al Al-Hilal por 53 millones de euros.

Jarrel Quansah al Bayer Leverkusen por 35 millones de euros.

Ben Doak al Bournemouth por 23,2 millones de euros.

Caoimhín Kelleher al Brentford por 14,8 millones de euros.

Trent Alexander-Arnold al Real Madrid por 10 millones de euros.

Tyler Morton al Olympique de Lyon por 10 millones de euros.

Nat Phillips al West Bromwich Albion por 3,5 millones de euros.

Harvey Elliott al Aston Villa a préstamo con opción de compra obligatoria de 40,48 millones de euros.