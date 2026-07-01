Quién juega hoy en el Mundial 2026: Inglaterra, Bélgica y EEUU buscan los octavos de final + Agregar ámbito en









Tres encuentros abrirán una nueva jornada de los 16avos de final y definirán nuevos clasificados a la próxima ronda.

La jornada de este miércoles pondrá en juego tres nuevos boletos para los octavos de final del Mundial 2026.

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 continúa este miércoles 1 de julio con tres partidos correspondientes a los 16avos de final. Luego de las clasificaciones de Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y México, otras tres selecciones intentarán sellar su boleto a los octavos.

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El primer encuentro de la jornada lo protagonizarán Inglaterra y República Democrática del Congo, desde las 13:00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El seleccionado inglés aparece como uno de los candidatos al título y buscará confirmar su favoritismo frente al conjunto africano, que sorprendió al meterse en la fase eliminatoria.

Más tarde será el turno de Bélgica y Senegal, que se enfrentarán desde las 17:00 en el Lumen Field de Seattle. El equipo europeo intentará hacer valer su experiencia mundialista, mientras que los senegaleses buscarán dar uno de los golpes de estos 16avos de final.

La jornada se cerrará desde las 21:00 con el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el Levi's Stadium de Santa Clara, San Francisco. El conjunto anfitrión intentará aprovechar el respaldo de su público para avanzar a los octavos, donde ya espera México, clasificado tras vencer a Ecuador.

Con estos tres encuentros, el Mundial seguirá completando el cuadro de los octavos de final. La actividad continuará el jueves 2 de julio con los cruces entre España y Austria y Portugal y Croacia, mientras que el viernes 3 se disputarán los últimos cuatro partidos de los 16avos, entre ellos el esperado choque entre Argentina y Cabo Verde.

Los partidos de hoy, miércoles 1 de julio del Mundial 2026 Miércoles 1 de julio Inglaterra vs. República Democrática del Congo – 13:00

– 13:00 Bélgica vs. Senegal – 17:00

– 17:00 Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – 21:00

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