Un día como hoy pero hace 65 años nacía un fenómeno sin igual. Desde la más absoluta pobreza, Diego Armando Maradona ascendería hasta convertirse en el hombre más famoso del mundo durante la década del '80 y ser ídolo total de millones de personas.
30 de octubre 2025 - 11:03
El mundo del fútbol recuerda a Diego Maradona: todos los mensajes en las redes sociales para el "Diez"
En el día que Diego Armando Maradona cumpliría 65 años, el mundo del fútbol se volcó a las redes sociales para homenajear a una de sus más grandes figuras históricas.
El mundo del fútbol rindió homenaje este jueves en conmemoración a su nacimiento y en las redes sociales lo recordó con distintos posteos.
