Franco Colapinto quedó 12° y no pudo sumar puntos en la Sprint del GP de Gran Bretaña + Agregar ámbito en









El pilarense analizó que su auto se sintió "muy sensible". Sin embargo, aseguró haber corrido con más firmeza que la carrera anterior.

“El auto se sentía un poco menos digital, como un mouse", describió el pilarense.

El corredor argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto quedó en el puesto número 12 después de correr en la Sprint del GP de Gran Bretaña y no pudo sumar puntos. Al respecto, destacó que sintió a su auto "muy sensible" pero vio en su performance más firmeza que el viernes.

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El que logró su primera victoria en una carrera sprint de la Fórmula 1 fue el italiano Kimi Antonelli. El evento se disputó hoy a las 8 (hora argentina).

Colapinto largó en el puesto 14° y avanzó al noveno puesto en el giro inicial, para después llegar al 12°, justo detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly.

Franco Colapinto quedó 12° y no pudo sumar puntos Detrás de ellos, sobre todo en las primeros 10 giros, llegaron Lando Norris (McLaren); George Russell (Mercedes); Charles Leclerc (Ferrari); Max Verstappen (Red Bull); Oscar Piastri (McLaren) y Liam Lawson (RB), que completaron los lugares puntuables.

Tras la remontada en la largada y quedar 12°, Colapinto analizó: “El auto se sentía un poco menos digital, como un mouse, muy sensible, pero estuvimos más firme que en el viernes. La largada fue buena, pero volvimos a la sensación del año pasado. Trataremos de trabajar para la qualy”.

A partir de las 12 (hora argentina), será la clasificación para la carrera de mañana. @AlpineF1Team A partir de las 12 (hora argentina), será la clasificación para la carrera de mañana, algo para lo que la sprint sirvió, además, para que los pilotos continúen con la puesta a punto en un Gran Premio que el viernes tuvo sólo una tanda de entrenamiento libre. Franco Colapinto largará 14° en el Sprint del Gran Premio de Silverstone: conocé el cronograma El primer día del GP de Gran Bretaña, novena fecha de Fórmula 1, fue una continuidad de lo vivido en Austria para el equipo Alpine. Franco Colapinto clasificó 14° para la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, que se largará este sábado desde las 8 -hora argentina- en el mítico circuito de Silverstone con Lewis Hamilton (Ferrari) desde la pole position. El piloto de Alpine sorteó la SQ1 sin problemas, pero luego quedó lejos de pasar a la SQ3 con un tiempo de 1m29s983. Pierre Gasly, su compañero de equipo, fue 0s501 más rápido, pero tampoco pudo avanzar a la instancia definitoria y terminó 11°. Al igual que el francés, el pilarense esperó hasta el final de la SQ2 para salir y aprovechar las condiciones de la pista, por lo que solo alcanzó a completar una vuelta rápida, la cual no fue suficiente para colarse en el top 10.