Franco Colapinto finalizó 9° en el Gran Premio de Silverstone de la Fórmula 1 y sumó puntos + Agregar ámbito en









En el podio finalizaron Charles Leclerc con Ferrari, quien logró su primera victoria del año, acompañado por George Russell y Lewis Hamilton. El piloto argentino tuvo un muy buen rendimiento.

leclerc volvió al Gran Premio de Gran Bretaña, uno de los circuitos que mejor conoce, y si bien no empezó de la mejor manera, en la carrera principal tuvo una gran largada y supo mantener una gran actuación: terminó 10° y volvió a sumar puntos con Alpine.

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Tras largar desde la posición 19, la salida fue mejor de lo esperado tanto en los primeros lugares como en el fondo donde estaba el argentino: cuando se apagaron las luces verdes, el pilarense logró evitar la desafortunada largada de "los del medio" y logró escalar cinco lugares por lo que se ubicó 15°, apenas un lugar más atrás de su compañero, Pierre Gasly. Con ese ritmo, los dos Alpines lograron superar a Esteban Ocon, y quedaron 12° y 13°.

Con el correr de las vueltas, el argentino tuvo paciencia y claridad para sobrepasar a sus oponentes al punto de superar al francés y ambos quedaron 11 y 12°.

Charles Leclerc logró su primer triunfo en la temporada Si bien la mayor emoción se concentró en las primeras posiciones con la disputa del italiano Kimi Antonelli y Charles Leclerc por el primer lugar, y Max Vertappen, Lewis Hamilton y George Russell por un lugar en el podio, a once vueltas del final se vivió la tensión que finalmente benefició a Colapinto.

Primero se vio el problema en el monoplaza del italiano, que si bien entró varias veces al box para lograr solucionarlo, su auto perdió potencia y descendió a la 10° posición por delante del argentino, que quedaba en la puerta del límite para sumar lugares. El líder del campeonato se resistió a abandonar y quería rescatar un solo punto, pero se olvidó que estaba penalizado con cinco segundos.

Leclerc ganó el GP de Silverstone con Ferrari. Luego, a cuatro vueltas la nota la dio el neerlandés que estaba tercero y terminó despistándose, lo que lo obligó a abandonar la carrera y contar con la aparición del safty car. Este triste abandono Verstappen le permitió al pilarense entrar al puesto número 10. Lamentablemente para los pilotos y los fanáticos, la jornada terminó con el auto de seguridad dentro de la pista, algo que le dio alivio al monegasco que logró su primera victoria del 2026. "Por fin", gritó desde su monoplaza luego de pasar la bandera a cuadros. Sin embargo, finalmente il bambino cumplió la penalización y no logró mantener su lugar: los pilotos de Alpines subieron una lugar: Colapinto terminó 9° y Gasly 10°. Así, el equipo francés cosechó tres puntos para el Campeonato de Constructores, mientras que para el pilarense de 23 años representó dos unidades y lograr en su haber personal 16. Así quedó el podio del Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1 Los 10 primeros puestos del GP de Silverstone en Inglaterra. @F1