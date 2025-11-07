Hace más de 100 años: la historia del primer Superclásico del fútbol argentino







El duelo más importante del mundo del fútbol tiene una historia centenaria y una primera edición bastante llamativa.

El Superclásico del fútbol argentino y su primera edición hace más de 100 años atrás. Daniel Jayo/Getty Images

El mayor espectáculo que tiene el fútbol en todo el mundo ocurre en Argentina. Es cuando el Club Atlético Boca Juniors y el Club Atlético River Plate se miden en lo que es conocido como el Superclásico, un duelo que deja pequeños a los grandes derbis de Europa por su desmedida pasión.

Mientras que en el Viejo Continente estos choques solo alegran a ciudades, este mítico partido define la felicidad de la mitad de un país y la tristeza de la parte restante. El mismo tiene un origen con claro ganador hace más de 100 años.

river-plate-v-boca-juniors-torneo-apertura-betano-2025 El Superclásico es uno de los duelos más esperados del fútbol argentino. Marcelo Endelli/Getty Images El primer Boca - River de toda la historia: cómo fue El dato más curioso es que la primera vez que Xeneizes y Millonarios se enfrentaron en el fútbol argentino no fue de manera oficial. Ambos disputaban la Segunda División, pero no compartían zonas, por lo que no era posible que se cruzaran, salvo que, como en este caso, organizaran un amistoso en sus jornadas libres.

El partido cerraba para los dos, ya que necesitaban mantenerse en forma y había mucha cercanía, porque antes de mudarse a Núñez, River era parte del barrio de La Boca. Por eso, un 2 de agosto de 1908, pactaron verse las caras en una cancha de la Dársena Sur del puerto de Buenos Aires, donde Boca acostumbraba a hacer de local.

¿El resultado? Fue a favor de los de azul y amarillo, que se impusieron por 2 a 1 con goles de la gran figura de la tarde: Rafael Pratts. Más allá del marcador, la temporada terminó más positiva para River, que venció en la final a Racing.

Una rivalidad eterna: el historial del Superclásico el fútbol argentino Este domingo 9 de noviembre, Xeneizes y Millonarios se verán la cara nuevamente, como hace 117 años, pero esta vez en La Bombonera y un duelo interzonal correspondiente al Torneo Clausura 2025. El historial está lejos de ser desparejo, ya que nunca han logrado sacarse grandes distancias. En 264 enfrentamientos, Boca se quedó con 92 victorias mientras que River con 88 y empataron en 84 ocasiones. En total, los de azul y oro convirtieron 339 goles, mientras que los de Núñez marcaron 322. Cabe remarcar que hay un 0 a 0 disputado en 1919 que no se considera dentro del historial y está anulado, un dato que suele generar confusión.

