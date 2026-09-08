¿A cuánto asciende la fortuna de Kimi Antonelli, la joven estrella de la Fórmula 1?

El piloto italiano atraviesa una temporada decisiva en Mercedes, con resultados que también dispararon su valor comercial fuera de las pistas.

Su presente deportivo lo ubica entre los protagonistas que siguen de cerca los fanáticos de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 no solo convierte a sus grandes protagonistas en figuras del deporte mundial: también puede generar ingresos de millones cuando el talento se combina con resultados, contratos y exposición internacional. Kimi Antonelli es uno de los nombres que mejor representa esa nueva generación.

El piloto italiano llegó a Mercedes con apenas 18 años y rápidamente dejó de ser visto como una apuesta a futuro. En su segunda temporada, sus actuaciones lo posicionaron entre los principales protagonistas del campeonato y multiplicaron la atención sobre su carrera, dentro y fuera del circuito.

Andrea Kimi Antonelli nació el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Italia, y llegó al automovilismo de alto nivel después de una trayectoria destacada en karting y categorías formativas . Su ascenso fue particularmente rápido: ganó títulos en Fórmula 4 y Fórmula Regional antes de dar el salto a la Fórmula 2 en 2024 .

Mercedes lo incorporó a su programa de jóvenes pilotos cuando todavía era muy chico. La apuesta dio resultado y, en agosto de 2024, el equipo confirmó que sería el reemplazante de Lewis Hamilton a partir de la temporada 2025. Así se convirtió en uno de los pilotos más jóvenes en debutar con una escudería de primer nivel.

Su primera campaña en la categoría reina ya tuvo momentos destacados. En 2025 consiguió una pole en la carrera Sprint de Miami y subió al podio en Canadá, resultado que lo convirtió en el piloto más joven en lograr un podio en la historia de la F1 .

En 2026, el escenario cambió todavía más. Antonelli pasó de ser una promesa a convertirse en uno de los nombres fuertes de la pelea por el campeonato. Su triunfo en el Gran Premio de Italia, conseguido después de largar desde el puesto 19, fue especialmente significativo: terminó con una espera de seis décadas para que un piloto italiano volviera a ganar el Gran Premio de casa.

El talento y la velocidad son dos de los grandes atributos que acompañan su recorrido profesional. Instagram Kimi Antonelli

Cuánto gana Kimi Antonelli en Mercedes

El contrato de Antonelli con Mercedes contempla un salario base de u$s5 millones. A esa suma se agregaron importantes premios por rendimiento durante su primera temporada.

En 2025, el sitio estimó que el piloto italiano obtuvo u$s12,5 millones en ingresos: u$s5 millones correspondientes al salario y otros u$s7,5 millones asociados a bonos. La cifra lo ubicó entre los pilotos mejor pagos de la categoría pese a estar atravesando su año de debut.

El rendimiento de Antonelli durante 2026 hace que esa variable sea especialmente relevante. Con varias victorias y una posición de privilegio en el campeonato, su temporada podría terminar siendo mucho más rentable que una campaña convencional.

Sus principales patrocinadores: las marcas globales detrás del piloto italiano

El dinero que Antonelli genera no proviene solamente de Mercedes. Su creciente popularidad también despertó el interés de compañías que buscan asociar sus productos con una de las figuras jóvenes de la Fórmula 1. Entre las marcas vinculadas con el piloto aparecen:

Adidas , que se convirtió en proveedor de indumentaria de Mercedes y participa de distintas acciones comerciales junto a Antonelli. La compañía reemplazó a Puma como socio de indumentaria del equipo a partir de 2025

, que se convirtió en proveedor de indumentaria de Mercedes y participa de distintas acciones comerciales junto a Antonelli. La compañía reemplazó a Puma como socio de indumentaria del equipo a partir de 2025 IWC Schaffhausen , firma suiza de relojería de lujo de la que Antonelli es embajador desde 2025

, firma suiza de relojería de lujo de la que Antonelli es embajador desde 2025 Police , marca italiana de accesorios y anteojos que anunció su colaboración con el piloto en 2025

, marca italiana de accesorios y anteojos que anunció su colaboración con el piloto en 2025 Monster Energy y Alpinestars , también vinculadas comercialmente con el joven corredor

y , también vinculadas comercialmente con el joven corredor UBS y Marriott Bonvoy, que aparecen dentro del entramado comercial asociado con Mercedes y con acciones protagonizadas por Antonelli

El patrimonio total de Kimi Antonelli

El patrimonio de Kimi Antonelli alcanza los u$s18 millones. La cifra contempla el dinero generado mediante su salario, los premios de Mercedes y sus acuerdos comerciales, aunque debe tomarse como una aproximación y no como un dato financiero oficial.

Aun con esa salvedad, el crecimiento resulta evidente. Antonelli apenas está comenzando su carrera en la Fórmula 1 y ya combina ingresos deportivos y comerciales propios de una figura consolidada.

Su edad también juega a favor de sus perspectivas económicas. Si mantiene los resultados conseguidos durante 2026, los premios por rendimiento, posibles mejoras contractuales y nuevos acuerdos publicitarios podrían elevar todavía más sus ingresos en las próximas temporadas.