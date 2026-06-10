El máximo dirigente de la FIFA advirtió a los mandatarios y ciudadanos de Los Angeles que se preparen para recibir a una "horda de bárbaros felices", de cara a la ceremonia del Mundial 2026.

El presidente de la FIFA advirtió a Los Ángeles sobre la llegada de hinchas de todo el mundo

Gianni Infantino , presidente de la FIFA, advirtió en las últimas horas a las autoridades de Los Ángeles que su ciudad está a punto de ser invadida por aficionados de todo el mundo, en el marco del inicio del Mundial 2026 y ceremonia con numerosas estrellas en el Los Angeles Memorial Coliseum.

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En declaraciones previas a los partidos inaugurales de esta semana, Infantino dijo que la ciudad de California se convertiría en un punto de encuentro mundial durante el torneo que por primera vez reunirá 48 equipos.

"Van a verse invadidos" , dijo Infantino a la multitud. "Van a ser invadidos por una horda de bárbaros. Pero son bárbaros felices, no se preocupen" , bromeó al respecto el dirigente suizo.

El evento atrajo a figuras del mundo del entretenimiento y el deporte, entre ellas los actores Will Ferrell y Brendan Hunt , el cantante Lance Bass , el exjugador de la NBA Robert Horry y las estrellas del fútbol estadounidense Mia Hamm y Cobi Jones .

Infantino afirmó que el torneo convertiría a Los Ángeles y otras ciudades anfitrionas en un mar de colores nacionales, ya que aficionados de todas las edades acudirían con camisetas, banderas y la cara pintada.

"Hombres, mujeres, niños, abuelos, da igual, todos tendrán la cara pintada con los colores de sus países", explicó Infantino. "Solo querrán disfrutar y divertirse porque eso es lo que queremos hacer con la Copa Mundial: queremos unir al mundo", expresó el mandatario de la FIFA.

El torneo, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, es el primero en contar con 48 selecciones nacionales. Infantino señaló que una cuarta parte de los países del mundo estaría representada sobre el terreno de juego, mientras que miles de millones más seguirían el torneo en todo el mundo.

"Esto no es solo un Mundial. Será el mayor y el mejor Mundial de la FIFA de la historia", prometió Infantino.

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Los Ángeles, en el punto de mira

Los Ángeles acogerá ocho partidos, además de festivales para aficionados y 10 zonas de aficionados. Infantino agradeció a los organizadores locales la puesta en marcha de los eventos, afirmando que el papel de la ciudad reflejaba su condición de "capital mundial del entretenimiento".

Estados Unidos debutará el viernes en el SoFi Stadium de Inglewood contra Paraguay, tras una ceremonia inaugural con actuaciones musicales de Katy Perry, Future y Anitta.

Infantino comparó la magnitud del torneo con la celebración de "104 Super Bowls" en poco más de un mes, refiriéndose al número total de partidos en los tres países anfitriones.

"Durante el próximo mes y medio, podemos llamarlo fútbol o 'soccer' (término usado especialmente en Estados Unidos para distinguirlo del fútbol americano), siempre y cuando lo disfrutemos y nos divirtamos", cerró.