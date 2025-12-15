El primer argentino en ganarle a los europeos: la recordada hazaña de Oscar Gálvez + Seguir en









El piloto argentino y uno de sus mayores logros, el cual lo posicionó como uno de los mejores corredores de la historia del país.

El histórico piloto y una hazaña imposible de igualar para sus sucesores en el deporte. Museo del Automóvil

El automovilismo argentino tuvo grandes representantes a lo largo y ancho de su historia, pero pocos son los que consiguieron marcar un antes y un después en la disciplina. Hay nombres que generan respeto en todo el planeta entre protagonistas y expertos, al punto que, pese al paso del tiempo, aún producen admiración.

Oscar Gálvez es un apellido que suena familiar a todos en el país, pero su historia es mucho más grande de lo que parece. Con increíbles logros sobre la pista, consiguió meterse en el corazón de todos con una hazaña que al día de hoy es rememorada como si hubiera sucedido ayer.

Óscar Gálvez Museo del Automóvil La hazaña de uno de los apellidos más laureados del automovilismo nacional. Museo del Automóvil Antes de la F1: la victoria de Gálvez en el callejero de Palermo El 6 de febrero de 1949, Oscar Alfredo Gálvez logró un triunfo histórico en el circuito callejero de Palermo al imponerse sobre los principales pilotos europeos que competían en las Temporadas Internacionales. La carrera se disputó bajo una lluvia intensa y formó parte de una serie de competencias con autos tipo Grand Prix, antecedentes directos del Mundial de Fórmula 1 que comenzaría al año siguiente.

Hasta ese momento, todas las pruebas disputadas habían quedado en manos extranjeras. Luigi Villoresi había ganado las cuatro carreras previas con Maserati, mientras que Alberto Ascari se impuso una semana antes en el mismo trazado. Gálvez llegó a esa competencia con dos títulos de Turismo Carretera y con la experiencia de haber estado cerca del triunfo en 1948, cuando una detención en boxes frustró su victoria.

En la carrera decisiva de 1949, Ascari tomó la punta desde las primeras vueltas, pero su auto comenzó a perder rendimiento por la rotura del caño de escape. En la vuelta 26, Gálvez aprovechó esa falla y concretó el sobrepaso en la recta principal. Desde allí sostuvo el liderazgo hasta el final y selló la primera victoria de un piloto argentino sobre los europeos, con Juan Manuel Fangio finalizando segundo y completando un resultado histórico para el automovilismo nacional.

Una figura del deporte argentino: el día que llenó un autódromo sin carrera El 19 de marzo de 1989, Oscar Gálvez fue homenajeado en el Autódromo de Buenos Aires, que desde ese día comenzó a ser identificado oficialmente con su nombre y el de su hermano. El reconocimiento se realizó sin una competencia programada, pero convocó a unas 35 mil personas que colmaron el circuito para acompañar al ídolo del automovilismo argentino. Gálvez llegó al autódromo tras una caravana que partió desde el centro porteño y recorrió varias avenidas, acompañada por fanáticos y autos históricos. En el circuito fue recibido por figuras centrales del automovilismo, entre ellos Juan Manuel Fangio, José Froilán González y Carlos Reutemann, además de pilotos en actividad y referentes del Turismo Carretera. Durante el acto, el Aguilucho recorrió la pista, saludó al público y recibió una ovación que confirmó su lugar como una de las figuras más queridas del deporte argentino. El homenaje terminó de consolidar un reconocimiento popular que ya existía desde hacía décadas y que luego sería formalizado por ley, cuando el autódromo pasó a llamarse oficialmente Oscar y Juan Gálvez.

