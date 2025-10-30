El chico de Fiorito que cambió el fútbol: a 65 años del nacimiento de Diego Maradona

Hubo un día en el que el fútbol argentino cambió para siempre, ya que se produjo el nacimiento del mejor jugador de la historia.

Un 30 de octubre en Lanús ocurrió un hecho que en el momento pasó inadvertido, pero que con el tiempo se convirtió en una fecha histórica. Lo que pocos sabían y mucho menos se imaginaban en 1960, era que ese bebé lograría conquistar el mundo del fútbol .

Diego Armando Maradona es más que una persona que supo manejar la pelota como pocos, fue un ídolo tanto dentro como fuera de la cancha. Creador de frases increíbles y jugadas mágicas, logró trascender el deporte y convertirse en el argentino más importante de todos los tiempos .

Si bien fue uno de los futbolistas más importantes que se haya visto en el torneo argentino a nivel clubes, Pelusa logró enamorar a todos con sus desempeños en la Selección. Su primera gran proeza fue en el Mundial Sub-20 de Japón de 1979 , dónde formó una dupla letal junto a Ramón Díaz, clave para consagrarse campeón.

Aún se recuerda con injusticia su ausencia en el Mundial de mayores en 1978, que se disputó en el país. Luego, pasó inadvertido en la edición siguiente de 1982 en España, dónde se sumó al grupo campeón, pero cayó eliminado. La gran revancha llegaría en 1986.

En México, Maradona se convirtió en un Dios del fútbol . Su nivel no solo fue alto, sino que se transformó en el alma de un equipo que había clasificado con muchas dudas y no llegaba como candidato. Su doblete a Inglaterra, con “la mano de dios” y el que aún es considerado el mejor gol de la historia de los Mundiales , fueron claves para lograr conquistar la segunda Copa del Mundo para Argentina.

En Mundiales, Diego logró anotar ocho goles en 21 partidos, disputando las ediciones de 1982, 1986, 1990 y 1994. También repartió ocho asistencias y fue capitán en 16 partidos.

El jugador de fútbol que se convirtió en un ídolo popular

Si bien es una pregunta algo complicada, algunos especialistas analizaron en qué momento Maradona trascendió el mundo del fútbol y se convirtió en un ídolo popular. Consultados por la Agencia EFE, revelaron que hay un momento clave que lo hizo pasar de ser un futbolista a uno de los tipos más amados de Argentina.

Diego Murzi, sociólogo, docente, investigador y vicepresidente de la ONG Salvemos al Fútbol, considera que "Maradona no tiene una cara, tiene mil caras. En vida, Maradona tenía un discurso con una dualidad permanente. Todos pueden armar su propio Maradona". Por otra parte, Ailin Tomio, psicóloga especialista en ciencias del comportamiento, considera que Pelusa "como representación social no es lo mismo que como individuo”.

La experta señaló que “le dio esperanza a millones de personas". Sergio Pignuoli, también sociólogo, docente e investigador del CONICET, adhiere que “la razón no está asociada solo con la disciplina deportiva", y que el argentino le profesa un "amor sin condiciones".