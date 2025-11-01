Independiente en el cine y el streaming: los guiños de Andy Muschietti al club de sus amores







El fútbol argentino ha logrado quedar representado en el cine y los streaming gracias al aclamado director, hincha del Rojo de Avellaneda.

El aclamado director ha logrado incluir a uno de los grandes del fútbol argentino en sus películas y series. Independiente

Muchos fanáticos del cine que también compartan su pasión por el fútbol habrán quedado maravillados y sorprendidos a la hora de ver un guiño a uno de los clubes más importantes en una de las películas más aclamadas de todos los tiempos. Y si son hinchas de Independiente, la sorpresa habrá sido aún más grata.

Y esto se debe a la intervención de Andrés Walter Muschietti, quién en Hollywood es más conocido como Andy Muschetti. El argentino, fanático del conjunto de Avellaneda y uno de los directos más importantes de la industria del cine, fue el responsable de estos gestos.

Mate Independiente Warner Muschetti y un nuevo guiño a Independiente en la serie del universo de IT. Warner Los guiños del director argentino a Independiente en su nueva serie Muschetti lanzó finalmente la esperada serie de IT: Bienvenidos a Derry, que pertenece al universo de las películas basadas en los libros de Stephen King. Son algunos segundos, pero lo suficientemente largo como para que cualquier hincha del club argentino advierta ese detalle.

La toma muestra una mesa con varios objetos, pero el que resalta por su llamativo rojo es un mate con el escudo de Independiente. Este guiño no solo habla del amor del director argentino por el Rojo, sino también por su país, por la representativa bebida nacional.

No es la primera vez: todas las apariciones del Rojo gracias a Muschietti Esta no es la primera vez que Muschetti le regala un guiño al club de sus amores. Es que durante la película IT de 2017, la primera de la saga dirigida por el argentino, también hay una situación que involucra al equipo de Avellaneda.

Embed - IT: Capitulo 2 - La escena de Stephen King tomando mate (FULL HD) En una de las escenas, se puede ver a Bill (interpretado por James McAvoy) ingresar a un pequeño local en el pueblo de Derry. Del otro lado del mostrador lo recibe nada menos que Stephen King, el autor de las novelas que dieron origen a la historia, sosteniendo un mate del Rojo en la mano.

