El astro del fútbol aún no tiene fecha para su casamiento, pero ha acordado un contrato con su pareja en caso de divorciarse.

El astro del fútbol se casará con la madre de dos de sus cinco hijos. Emilio Andreoli/Getty Images

Una de las figuras más importantes del fútbol en la actualidad es Cristiano Ronaldo, quién logró mantener a todos entretenidos con su talento dentro de la cancha. Pero también, el astro portugués trascendió los campos de juego, tanto que su vida personal es de interés público.

Recientemente, su anuncio de compromiso con Georgina Rodríguez ocupó la portada de todos los portales, tras varios años de noviazgo y una gran familia conformada. De todas formas, entre tanta alegría, llamó poderosamente la atención un de detalles del acuerdo prenupcial que firmó la pareja.

Cristiano Georiga David Ramos Getty Images La pareja se comprometió hace poco, pero aún no tienen fecha para su casamiento. David Ramos/Getty Images Antes del casamiento: el acuerdo de CR7 y su pareja en caso de separación El acuerdo contempla un seguro no solo para la fortuna del jugador, también para la madre de dos de los cinco hijos que tiene Cristiano. En el contrato figura que Georgina, en caso de que se divorcien, recibirá como compensación 114 mil euros mensuales.

También, la modelo se quedará con la finca que Ronaldo tiene en Madrid, la cual está valorada en 5.64 millones de dólares. El matrimonio aún no tiene fecha para llevarse a cabo, aunque algunos rumores señalan que será una vez que termine la participación de Portugal en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Multimillonario gracias al fútbol: el patrimonio de Cristiano Ronaldo El delantero, una de las figuras más importantes del fútbol, logró cosechar una gran fortuna a lo largo de su carrera deportiva. Su patrimonio neto se estima en 1.2 mil millones de dólares, correspondiente al acuerdo entre clubes que ha tenido el jugador y también por los numerosos sponsors.

Actualmente, el salario del portugués con el Al-Nassr de Arabia Saudita es 230 millones de dólares anuales. Además, tiene un contrato vitalicio con la marca Nike desde 2016, que le aseguró 100 millones de dólares por solo firmar.

