Los cinco hijos de Diego Maradona llegaron a un acuerdo con la fortuna secreta que heredan

Firmaron un histórico acuerdo para gestionar su marca y herencia, a 65 años del nacimiento del ídolo argentino.

En un día marcado por la memoria colectiva argentina, Diego Armando Maradona , una figura que trasciende generaciones, clubes e incluso continentes, cumpliría 65 años. Su nombre sigue generando reverencia porque, desde los potreros de Villa Fiorito al estadio de Nápoles, Maradona no solo se convirtió en ícono del fútbol mundial , sino también en símbolo de la pasión popular.

Aunque el astro partió hace ya varios años, su legado no se marchita. Parte de esa vigencia está hoy ligada a un acuerdo que sellaron sus cinco hijos para gestionar su marca y su imagen , una operación que abre un nuevo capítulo en la gestión de su herencia personal, deportiva y comercial.

Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en el Policlínico Evita de Lanús, y poco después creció en Villa Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora, dentro de una familia de bajos recursos que no impedía sus sueños de fútbol.

Desde niño, el balón lo llevó a destacarse rápido, ya que a los 9 años ingresó en las divisiones menores de Argentinos Juniors , antes de devenir estrella en clubes como Boca Juniors, FC Barcelona y SSC Napoli. Su apodo "El Diez" simboliza ese talento que explotó en 1986 con la selección nacional argentina.

Hoy, al cumplirse 65 ciclos desde aquel día de 1960, la figura de Maradona sigue viva en el imaginario popular, ya sea en homenajes, redes sociales colmadas de mensajes y actividades conmemorativas lo confirman .

Diego Maradona debuta en la primera división de Argentinos Juniors.jpg Diego Maradona debuta en la primera división de Argentinos Juniors.

Qué se sabe de la herencia de Maradona

Tras su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020, Maradona dejó una herencia que va mucho más allá de trofeos y camisetas. Se trata de una marca personal fuertemente identificada, de derechos de imagen, negocios que se dilataron y del desafío de que sus hijos coordinen esos legados compartidos.

Hasta ahora, ese patrimonio había estado salpicado de litigios, desde embargos a demandas sobre su imagen. Por ejemplo, se registraron medidas cautelares sobre bienes vinculados a su entorno y al manejo de su marca antes del acuerdo reciente.

Eso se debe a que los cinco hijos, Dalma Maradona, Gianinna Maradona, Diego Jr., Jana Maradona y Diego Fernando Maradona, debían encontrar un camino común para administrar esa imagen colectiva. Esa coordinación se volvió imprescindible ante el interés comercial internacional por el nombre "Maradona".

Maradona copa del mundo en alzas

El acuerdo al que llegaron los hijos de Maradona

En octubre de 2025, los cinco hijos de Maradona firmaron un acuerdo histórico con la empresa sueco-israelí Electa Global, liderada por Ash Pournouri, que se encargará de fabricar, distribuir y comercializar productos de alta gama con la marca Maradona, bajo la supervisión estricta de la familia.

Según el comunicado, la compañía asumirá el diseño, fabricación, comercialización y distribución de los productos, mientras que la familia conservará el control sobre el uso del nombre e imagen.

Los primeros lanzamientos incluirán prendas, zapatos y accesorios enfocados en el mercado europeo. Desde la familia destacaron que no se trata solo de explotar una marca, sino de “preservar quién era Diego: su pasión, su energía y su amor por la gente”.

Este paso marca una unificación importante entre los herederos, que por años llevaron conversaciones cruzadas, y ahora apuestan a que el legado de Maradona encuentre una estructura comercial ordenada y respetuosa.