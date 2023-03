El primero en responderle a De Paul: Pasculli lo cruzó por sus dichos de la selección

Luego, fundamentó su postura y sacó chapa del título en condición de invicto de 1986: "No creo que sea la mejor Selección de la historia. Hubo selecciones muy buenas. La del '78 que hacía divertir mucho a la gente. Argentina perdió con Arabia Saudita, que es la primera vez que nos gana un partido".

"Nosotros, por ejemplo, fuimos campeones del Mundo de manera invicta, no perdimos ningún partido. Entiendo lo que dice, pero a lo mejor no vio el resto de las selecciones", apuntó en declaraciones radiales.

Para finalizar, y sin guardarse nada, agregó: "Dice que esta Selección no tenía los mejores jugadores, pero piensa que fue la mejor de la historia. ¿Cómo es eso? Dice que hubo otras selecciones con mejores jugadores, pero no son las mejores de la historia".

"Entonces le falta el respeto a sus compañeros, al decir que no eran los mejores. Nosotros fuimos los mejores en el '86, pero De Paul a ese Mundial no lo vio. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido. La verdad lo invitaría a ver el Mundial del '86 y nuestra Selección", sentenció.

Este cruce se produjo luego de las declaraciones del actual mediocampista de la selección argentina y del Atlético Madrid, quien destacó que la actual es la mejor de la historia por los logros que obtuvo durante el ciclo de Lionel Scaloni, en el cual conquistaron la Copa América 2021, Finalissima 2022 y el Mundial Qatar 2022.

"Creo que terminamos haciendo, que me perdonen todos, la mejor Selección que tuvo nuestro país. No lo digo desde el ego, ni muchos menos. Creo que la Selección tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta, pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América (Brasil), al último campeón de Europa (Italia) y al último campeón del mundo (Francia)", había asegurado De Paul.