Bomba en el mercado de pases: Barcelona compró a Rodri del Manchester City, el Balón de Oro del Mundial 2026

El club catalán logró hacerse con el jugador más codiciado del mercado de pases europeo y este lunes compró al capitán de la Selección de España que viene de ganar el Mundial.

El mediocampista español Rodri Hernández se convertirá en refuerzo del Barcelona, en la incorporación de mayor peso en el mercado de pases europeo de la temporada 2026/27.

El volante central dejará al Manchester City inglés tras siete temporadas a cambio de 60 millones de euros , con otros 16 millones en objetivos a cumplir, por el jugador de 30 años.

Así, el conjunto blaugrana se queda con uno de los jugadores más buscados de la ventana de transferencias, quien también había sido tentado por el Real Madrid , y continúa sumando refuerzos de peso para el inicio de una nueva temporada.

El Barcelona pudo quedarse con un futbolista codiciado y le compró el pase a Rodri, titular y jugador fundamental de la selección española en su última conquista de la Copa del Mundo .

El volante se incorporará al equipo “culé” a cambio de 60 millones de euros, mientras que la operación final podría costar hasta 76 millones , en caso de que el futbolista cumpla los objetivos que fueron fijados en las negociaciones entre el club español y el inglés.

Con un acuerdo confirmado entre todas las partes, Rodri tiene autorización para volar a la ciudad catalana este lunes 17 de agosto, con el objetivo de realizarse la revisión médica y firmar el contrato que lo una al Barcelona por cuatro años, hasta junio de 2030.

Luego de un gran interés del Real Madrid, que no terminó de generar peso para el futbolista de 30 años, el mediocampista central se inclinó por la oferta del conjunto que dirige el alemán Hans-Dieter Flick, actual bicampeón de LaLiga española.

Con una carrera que comenzó en las inferiores del Villarreal, en el que jugó dos temporadas en el equipo filial, el futbolista tuvo un breve y destacado paso por el Atlético de Madrid, en la temporada 2018/19, que hizo al conjunto “Ciudadano” de Manchester posar sus ojos sobre él.

El club de camiseta celeste hizo uso de su opción de compra, de 70 millones de euros, e incorporó a un futbolista que fue clave en el ciclo del entrenador español Pep Guardiola: jugó 298 partidos en siete temporadas y ganó 14 títulos, entre los que se destaca la UEFA Champions League de 2023, además de haber sido ganador del Balón de Oro en 2024.

En su trayectoria con la Selección de España, a la que fue convocado por primera vez en 2018, el mediocampista ya conquistó tres copas: la UEFA Nations League 2023, la Eurocopa 2024 y el mencionado Mundial 2026; en las tres fue elegido como el mejor jugador del certamen.