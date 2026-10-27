Kyilian Mbappé pidió disculpas a China tras la polémica: "Mi comentario fue desafortunado"

El futbolista francés publicó un mensaje disculpándose por sus dichos. En un mensaje desde sus redes sociales expresó: "Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia".

Kylian Mbappé pidió disculpas al pueblo de China después de la controversia que generaron sus declaraciones sobre un meme que lo comparaba con Mao Zedong , histórico líder de la revolución comunista . El delantero del Real Madrid reconoció que sus palabras resultaron ofensivas y expresó su arrepentimiento mediante un comunicado oficial.

El futbolista francés publicó el mensaje este martes desde París , en tres idiomas: chino, francés e inglés . En el documento, admitió que cometió un error al referirse a una imagen que circulaba en las redes sociales y aseguró que nunca tuvo la intención de ofender a la población del país asiático.

“Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido”, expresó Mbappé, quien reconoció que sus declaraciones “ han herido a muchas personas en China y entre la comunidad china de todo el mundo”.

En su declaración, el delantero explicó las circunstancias en las que realizó el comentario que desencadenó la polémica y reconoció las consecuencias de sus palabras.

“Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China”, sostuvo.

El jugador evitó profundizar sobre el contenido del meme, aunque manifestó su intención de reparar el malestar generado por sus declaraciones. “Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención”, agregó.

Finalmente, el futbolista reiteró su reconocimiento hacia la población china y su historia: "Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y me disculpo sinceramente".

Mbappé perdió contratos millonarios, fue censurado en redes y suspendieron LaLiga

Las declaraciones del futbolista francés provocaron una ola de críticas, la cancelación de contratos publicitarios, restricciones en redes sociales y la suspensión de las transmisiones de LaLiga por parte de la televisión estatal china.

La polémica comenzó después de que circulara una grabación en la que el delantero del Real Madrid habló sobre los memes que utilizan su imagen y señaló que uno de los más graciosos que vio consistía en un montaje de su rostro sobre el de quien creía que era "un dictador chino".

Según interpretaron distintos usuarios y medios del país asiático, el futbolista hizo referencia a una imagen que superpone su cara con la de Mao Zedong, líder de la revolución comunista que proclamó la República Popular China en 1949 y falleció en 1976.

La repercusión fue inmediata y trascendió las redes sociales, con consecuencias comerciales y mediáticas para el jugador, que cuenta con millones de seguidores en el mercado chino.

En medio de las críticas, las compañías chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron este martes la finalización inmediata de sus acuerdos comerciales con el delantero francés.

La noticia también provocó una fuerte repercusión en Weibo, una de las principales redes sociales de China. La frase "Las bebidas Dongpeng ponen fin a la colaboración con Mbappé" se convirtió en el tema más comentado de la plataforma, con aproximadamente 430 millones de visualizaciones.