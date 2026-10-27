Una leyenda del Real Madrid criticó el Balón de Oro a Harry Kane: "Lamine y Mbappé se lo merecían más" + Agregar ámbito en









Se trata de Guti, mediocampista ofensivo en la época de los 2000, quien trabaja en un programa televisivo de España y reaccionó negativamente a los resultados del galardón al mejor jugador del mundo.

Guti fue en contra del Balón de Oro a Harry Kane.

José María Gutiérrez Hernández, más conocido como “Guti”, se mostró en contra de la votación al Balón de Oro de la temporada 2025/26, luego de que el delantero del Bayern Múnich Harry Kane se haya llevado el galardón por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

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Al reaccionar en vivo durante su programa “El Chiringuito TV”, de España, el exmediocampista del Real Madrid, dijo: “Es mucha casualidad que se lleven el Balón de Oro del 70° aniversario a Londres y lo gane uno de Londres. ¿Qué casualidad, no? Es una casualidad tremenda. Lamine y Mbappé se lo merecían más”, aseguró.

Guti, entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé para el Balón de Oro. En cuanto a Kane, el delantero inglés finalizó una temporada de ensueño, consagrándose campeón de la Bundesliga, la Copa de Alemania (DFB-Pokal) y la Supercopa de Alemania (DFL-Supercup). Además, consiguió 88 contribuciones de gol en 65 partidos, con un total de 73 anotaciones y 15 asistencias.

Por otro lado, Lamine Yamal consiguió el Mundial 2026 con España y la liga española con el Barcelona. Además, hizo 25 goles y 20 asistencias, mientras que el otro competidor por el Balón de Oro, Kylian Mbappé, metió 58 tantos y repartió 13 últimos pases. En cuanto a títulos, el francés no se quedó con ninguno, pero obtuvo la distinción de ser el máximo artillero en la historia de los mundiales, gracias a sus 22 contribuciones.

El abrazo entre Lionel Messi y Harry Kane, en la semifinal del Mundial 2026. Aún así, “Guti” continuó su descargo haciendo énfasis en la reacción del delantero inglés cuando fue nombrado como el mejor jugador del mundo: “Sólo hay que ver la cara que pone cuando dicen su nombre. En la vida se habría imaginado ganar el Balón de Oro. Él pensaba que Lamine y Mbappé estarían por encima suyo”, señaló.

Samir Nasri, el histórico jugador del Manchester City que también fue en contra de Kane El extremo francés, campeón con el Manchester City de la Premier League 2011/12, en la que el “Kun” Agüero metió el gol agónico para quedarse con el título, fue otro de los panelistas que fue en contra de que Harry Kane se haya quedado con el Balón de Oro. "Nunca llevó a su equipo a ganar algo importante ni tampoco fue decisivo para que lo hiciera en los partidos verdaderamente importantes”, argumentó Nasri. Por otro lado, Vincent García, redactor jefe de France Football –revista que otorga el premio–, se encargó de detallar cómo fueron las votaciones del galardón. Kane, el legítimo ganador del Balón de Oro, según Vincent García. Según explicó el periodista, la votación fue la más ajustada de la historia, por encima de los 41 votos de diferencia entre Rodri y Vinicius Júnior en la ceremonia de 2024. “Mbappé estuvo liderando durante mucho tiempo, pero Kane terminó imponiéndose. Mbappé ha firmado una campaña extraordinaria. Estuvo increíblemente reñido entre Harry Kane y Kylian Mbappé en la batalla por el primer lugar este año”, concluyó.