El seleccionador de Irak, Graham Arnold, respondió con humor cuando le preguntaron cómo intentará detener a Kylian Mbappé en el partido ante Francia por la segunda jornada del Mundial 2026. El entrenador australiano reconoció la dificultad del desafío y lanzó una particular broma sobre el delantero francés.
El técnico de Irak reveló su estrategia para frenar a Kylian Mbappé antes del duelo con Francia: "Alinear a tres arqueros"
Graham Arnold se refirió al desafío de enfrentar al delantero francés y aseguró que su seleccionado está preparado para competir ante una de las favoritas del Mundial 2026.
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Irak llegará al encuentro después de un duro golpe en su debut, tras caer 4-1 frente a Noruega, mientras que Francia comenzó su camino con una victoria por 3-1 ante Senegal, con dos goles de Mbappé como una de las grandes figuras del equipo dirigido por Didier Deschamps.
La curiosa respuesta de Arnold antes de enfrentar a Francia
En la conferencia de prensa previa al partido, Arnold fue consultado por la manera en la que planea contener al atacante francés, uno de los futbolistas más determinantes del torneo. La respuesta del técnico no tardó en generar una sonrisa entre los presentes.
Según informó la cadena francesa RMC, el entrenador bromeó: "Preguntaremos si podemos alinear a tres arqueros".
Más allá del tono distendido de su respuesta, el técnico de Irak también destacó la calidad del rival y reconoció el trabajo realizado por Deschamps al frente de la selección francesa: "Es un entrenador magnífico y una gran persona; los jugadores querrán ofrecer algo especial en su último Mundial", expresó.
Irak busca dar la sorpresa ante una candidata al título
Aunque admitió que Francia es una de las selecciones favoritas para quedarse con el Mundial 2026, Arnold aseguró que su equipo no saldrá solamente a defenderse y buscará competir desde su propia identidad.
"Hemos venido a jugar y a mostrar nuestro estilo; el partido contra Noruega ya pasó y nos estamos preparando bien para enfrentar a Francia", sostuvo el entrenador, que intentará cambiar la imagen mostrada en el estreno.
El australiano también remarcó la importancia de mantener una mentalidad positiva antes de un duelo exigente. "Enfrento cada partido con mentalidad ganadora e intento transmitírsela a los jugadores", afirmó.
Con respecto a la formación para el encuentro, Arnold todavía no confirmó quién será el encargado de defender el arco iraquí frente a los franceses. "Aún no hemos decidido quién será el portero titular contra Francia", explicó.
El partido ante Francia será una prueba clave para Irak, que necesita sumar puntos para seguir con vida en la competencia y demostrar que puede competir contra uno de los grandes candidatos del torneo.
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