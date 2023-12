El último objetivo del River de Demichelis: cuándo juega el Trofeo de Campeones

Qué dijo Demichelis tras la eliminación de la Copa de la Liga

"Siempre digo lo mismo, no me subí al escalón del éxito cuando ganamos el primer torneo y no pierdo mis raíces. Tampoco me voy a dejar hundir por el mundo externo. Me siento con la total fortaleza y entereza para seguir con los entrenamientos", expresó Demichelis luego de la derrota ante el conjunto rosarino.

Deportes - Demichelis _opt.jpeg Confiado. Se mostró Martín Demichelis a pesar de perder ante Rosario Central y quedar eliminado en la semifinal de la Copa de la Liga Profesional. El entrenador de River, pese a que aún no se ganó la confianza total del hincha, es apoyado por la totalidad de la dirigencia del club para seguir en su cargo.

Y añadió: "Si me dejo influenciar, es muy difícil trabajar en un país lleno de opinólogos. A todos nos gusta opinar, yo hago mis análisis con la gente que los tengo que hacer e intento escuchar. Me sigo sintiendo con la fuerza para lo que viene, así que los cuestionamientos no te los puedo contestar".

"El hincha está en todo su derecho en no estar contento, pero creo que se hicieron cosas bien. Seguramente con la decisión de Marcelo (Gallardo), pudo haber sido la transición más difícil en la historia de River. Hay que seguir trabajando", cerró Demichelis.