Fórmula 1: cronograma completo del GP de Malasia y cómo es el circuito

Toda la información para seguir la fecha 16 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde Argentina.

El circuito de Sepang en Malasia será el escenario del Gran Premio de Baréin tras la suspensión por conflictos en Medio Oriente.

Tras el triunfo de George Russell en las calles de Bakú, el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 disputará este fin de semana la fecha 16 con el Gran Premio de Malasia en el Circuito de Sepang . La cita ingresó en el calendario oficial en reemplazo del GP de Baréin debido a los conflictos bélicos que atraviesan a Medio Oriente.

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En este escenario, la atención vuelve a concentrarse en Franco Colapinto luego de la desastrosa carrera en Azerbaiyán . El piloto argentino buscará dar vuelta la página rápidamente para poder recuperarse después del choque que provocó los dos DNF de Alpine.

Después de 9 años sin estar en la Fórmula 1, los pilotos de la máxima categoría del automovilismo regresarán al circuito de Sepang, aunque no será oficialmente como el GP de Malasia sino como el GP de Baréin.

Max Verstappen consiguió la segunda victoria de toda su carrera en el GP de Malasia de 2017.

El trazado se destaca como uno de los más exigentes y completos . Su diseño combina rectas prolongadas, sectores de frenado fuerte y una secuencia de curvas fluidas que abren la posibilidad de ensayar distintas maniobras de sobrepaso. Sumado a eso, las elevadas temperaturas, la humedad constante y la posibilidad de lluvias tropicales repentinas suelen alterar los planes de carrera de los equipos.

Entre los puntos característicos del circuito sobresale el enlazado rápido de las curvas 5 y 6, sumado a la horquilla de la curva 15 que desemboca directamente en la recta principal de pits.

Longitud del circuito : 5,543 km

: 5,543 km Primer Gran Premio : 1999

: 1999 Número de vueltas : 56

: 56 Distancia total de carrera : 310,418 km

: 310,418 km Récord de vuelta : Sebastian Vettel (2017) con 1:34.080

: Sebastian Vettel (2017) con 1:34.080 Último ganador: Max Verstappen - 1 de octubre de 2017

Los detalles del trazado de Sepang. F1

Cómo llega Franco Colapinto a la carrera

El piloto argentino busca revancha en Sepang tras un fin de semana complicado en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde una mala maniobra desencadenó en un incidente con su compañero Pierre Gasly y Lando Norris.

En la vuelta 36, tras el reinicio del Safety Car, Colapinto bloqueó en la entrada a la primera curva y terminó impactando el auto del francés y el inglés, lo que dejó a los 3 fuera de competencia.

Tras el accidente, el propio Colapinto asumió la responsabilidad del toque y pidió disculpas públicas a la escudería por la pérdida de puntos en un fin de semana que venía con buen ritmo. En Malasia, el piloto oriundo de Pilar buscará pasar página y reencontrar la estabilidad con el monoplaza del equipo francés.

La maniobra de Franco Colapinto que provocó su DNF junto con el de Pierre Gasly y Lando Norris. F1

GP de Malasia de F1: cronograma completo

La actividad oficial en Sepang se desarrollará entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre. En Argentina, el fin de semana de competencia será en la madrugada:

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 01:30 AM

Práctica Libre 2: 05:00 AM

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 01:30 AM

Clasificación: 05:00 AM

Domingo 4 de octubre