Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual







Tras tres años de juicio, el delantero de Independiente Rivadavia quedó libre luego de que su expareja decidiera desistir de la acción

Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia, fue absuelto tras el retiro de la denuncia por abuso sexual de su expareja. X.com

El delantero colombiano Sebastián Villa, actualmente en Independiente Rivadavia, fue absuelto en la causa por abuso sexual con acceso carnal, por la que había sido condenado en 2023. La denunciante, Rocío Tamara Doldán (su expareja), decidió desistir de la acción, lo que permitió que la sentencia se revocara y el futbolista quedara libre.

Dos años después de la condena, Doldán explicó que pudo “resignificar” lo ocurrido y entendió que Villa “dio por hecho que el consentimiento estaba implícito”. Tras tres años de juicio y habiendo sido condenado en primera instancia, la Justicia decidió eximir al jugador.

Villa.jpg Villa había sido condenado en 2023 en primera instancia, pero la Justicia revocó la sentencia tras la retractación de la denunciante. @CSIRoficial En su declaración, la denunciante había afirmado que Villa estaba alcoholizado y que le había causado una agresión física. “Él me estaba acariciando en la cara cuando, de repente, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca y me pega una cachetada”, declaró. También indicó que luego la mordió “de manera violenta” y que la situación la hizo temer por su vida.

Acuerdo económico y análisis psicológico Aunque Villa había llegado a un acuerdo económico con Doldán en 2024, la Fiscalía decidió continuar investigando. Durante el juicio, la denunciante afirmó: “todas las relaciones sexuales que hemos mantenido durante nuestra relación han sucedido en nuestra intimidad, y sinceramente no quiero que se ventilen estas cuestiones, menos en un juicio oral. Ambos lo aceptamos así”.

Doldán agregó: “Él entendió que el consentimiento estaba implícito, dado la intensidad con la que habíamos tenido relaciones sexuales anteriormente. Después de analizar los hechos, pude resignificar lo que pasó”.

villa Durante la causa, la Fiscalía analizó un acuerdo económico previo entre las partes, aunque decidió continuar con la investigación. Un informe psicológico forense, a cargo de la doctora Alicia Cortalezzi, concluyó que la decisión de la denunciante “es un acto voluntario y libre de presiones, sin miedo, dependencia emocional ni económica, y refleja reflexión racional sobre su situación”. Qué dice el fallo de la Justicia El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora absolvió a Villa luego de confrontar las pruebas presentadas en el debate con las de la instrucción. Según el Fiscal: “No se ha brindado elemento sustantivo, ni prueba autónoma que permita acreditar con certeza la ocurrencia del evento tal cual se denunciara de inicio”. Con esta resolución, Sebastián Villa, de 29 años, queda libre de la causa por abuso sexual que pesaba sobre él desde 2021, tras un largo proceso judicial marcado por la retractación de la denunciante y el análisis psicológico que confirmó su decisión voluntaria.