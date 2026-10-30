Alexander Zverev se aseguró el ascenso al número uno del mundo tras su victoria en Viena

El alemán destronará al italiano Jannik Sinner desde le proximo lunes y será el 30° tenista en ascender a la cima del ranking de la ATP y el primero de su país en alcanzar la cima desde Boris Becker, en 1991.

El alemán Alexader Zverev se aseguró el Nº 1 del ranking mundial al vencer al

Alexander Zverev se aseguró su ascenso al número uno del mundo por primera a partir de la semanas próxima superando al italiano Jannik Sinner en la clasificación. El alemán logró su objetivo gracias a su victoria sobre el neerlandés Tallon Griekspoor (50º) por 6-4 y 7-5, en uno de los partidos por la segunda ronda del ATP 500 de Viena, correspondiente a la gira europea indoor.

Con ese triunfo, el alemán tiene garantizado alcanzar como mínimo 9.450 puntos en la clasificación del lunes, los mismos que tendrá Sinner, al que superará por haber ganado más títulos del Grand Slam en esta temporada.

Zverez disfrutó de una temporada estelar coronada con los títulos de Roland Garros y el US Open, se convertirá en el segundo número uno masculino de Alemania después de Boris Becker en 1991, cuando se publiquen las nuevas clasificaciones el lunes.

Sinner anunció a principios de octubre que no competirá más por este año debido a una lesión de rodilla, lo que hacía que Zverev se asegurara virtualmente termnar 2026 en lo más alto de la clasificación mundial.

Zverev afrontó este torneo de Viena sabiendo que necesitaba llegar a cuartos de final para lograrlo en esta primera oportunidad, lo que significaba ganar al menos dos partidos en la capital austríaca.

Alexander Zverev will become the 30th World No. 1 on the ATP Tour when the rankings come out on Monday, following his 6-4, 7-5 win over Tallon Griekspoor - R16 @ErsteBankOpen - Vienna. https://t.co/rsMur3m99G — The First Serve (@TheFirstServeAU) October 29, 2026

En la primera ronda tuvo que batallar mucho para imponerse al español Martín Landaluce por 7-5, 3-6 y 7-6 (13-11), después incluso de haberse quedado 2-5 en el tie break decisivo y de haber salvado cuatro bolas de partido. El partido ante Griekspoor fue mucho menos angustioso y consiguió la victoria en una hora y 36 minutos, en sets corridos.

La victoria de Zverev, que se selló con un servicio directo, fue seguida de una ceremonia en la pista ‌en la que se le unieron su equipo y Thomas Muster, el único austriaco que ha encabezado la clasificación, para celebrar la hazaña.

Muster alcanzó la cima del tenis masculino en febrero de 1996 y permaneció seis semanas como número 1 del mundo. El zurdo sigue siendo el único austríaco que ha logrado esta hazaña.

"Es muy especial. Tener la sensación de estar en la cima del mundo es increíble", dijo Zverev, que se convertirá en el trigésimo hombre en encabezar la clasificación desde su creación en 1973.

"Es diferente a ganar un torneo o un título, pero es una sensación muy especial saber que el número uno va a aparecer junto a tu nombre cuando se publiquen ‌las nuevas clasificaciones."

Zverev sería el primero en admitir que las lesiones de Sinner y Carlos Alcaraz, que entre ambos ganaron todos los títulos de Grand Slam en las temporadas 2024 y 2025, le han facilitado el ascenso a lo más alto de la clasificación.

Sinner decidió dar por terminada su temporada a principios de octubre para recuperarse de una lesión de rodilla, pero Alcaraz, número ‌tres del mundo, saltó a la pista en Viena y salvó cuatro puntos de set para vencer a Nikoloz Basilashvili por 6-1 y 7-6(11).