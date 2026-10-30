El emotivo video de AFA para Diego Maradona en su cumpleaños 66

La Asociación del Fútbol Argentino recordó al astro en su cumpleaños con un conmovedor video que emocionó a millones.

En una jornada atravesada por la nostalgia y el recuerdo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rindió homenaje a Diego Armando Maradona al cumplirse 66 años de su nacimiento. A través de sus canales oficiales, difundió una video especial que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos de todo el mundo.

El homenaje utiliza recuerdos históricos de la época dorada del Diego con imágenes de la actualidad de la Selección argentina, combinando un emotivo puente entre la gesta del Pelusa en el Mundial de México 1986 y los logros recientes del equipo conducido por Lionel Scaloni.

El homenaje producido por la AFA propone un viaje emotivo entre la mística maradoniana y la actualidad del conjunto nacional . La pieza comienza con un recorrido por diversos murales y banderas con la figura del 'Diez', mientras una voz en off inicia el relato: "Diego, hoy cumplirías 66 años y, estés donde estés, esta Selección tiene un regalo para vos".

Las imágenes traen al presente las secuencias del inolvidable "Gol del Siglo" marcado frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 con el relato de Victor Hugo Morales. El video traza un puente directo con la gesta del equipo argentino en la última Copa del Mundo ante el mismo rival.

"Porque vos les enseñaste a dejar todo por esta bandera y ellos dejaron todo para regalarte esta otra" , señala la locución mientras se suceden el clip muestra a los futbolistas festejando en el campo de juego con la icónica bandera de "Las Malvinas son argentinas" tras clasificar a la final.

El material audiovisual concluye con una dedicatoria directa al capitán del seleccionado campeón en 1986: "Feliz cumple al cielo, para el que nos enseñó siempre a poner en alto nuestra bandera".

¡Feliz cumple al cielo, Diego! Gracias por poner bien alto nuestra bandera . pic.twitter.com/rfEVHaHuFf — Selección Argentina (@Argentina) October 30, 2026

“Hace 66 años nacía una leyenda”: el mensaje de AFA

Más allá del impacto del video en las redes sociales, la AFA publicó un comunicado especial en su web para repasar los hitos fundamentales en la vida del ídolo. En el texto recordaron que el 30 de octubre de 1960 nacía el primer hijo varón de Doña Tota y Don Diego en el Policlínico de Lanús, “sin imaginar que aquel niño de se transformaría en una de las figuras más trascendentes en la historia del fútbol”.

La publicación repasa también su temprano debut profesional en Argentinos Juniors antes de cumplir los 16 años y su posterior consolidación en clubes como Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell's Old Boys, además de su recorrido imborrable vistiendo la camiseta albiceleste.

AFA

Para cerrar, la entidad rectora repasó las estadísticas de su carrera (con 724 partidos oficiales y 358 goles) y destacó que a 66 años de su nacimiento, la figura del astro permanece intacta. Su zurda quedó inmortalizada como una marca universal y “su nombre permanece ligado para siempre a la identidad de la Selección argentina”.