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Jugadores del Al-Ahli denunciaron que los jueces benefician al equipo del portugués, Al Nassr, líder de la Saudi Pro League.

Escándalo con Cristiano Ronaldo en Arabia: acusan a su equipo de recibir ayudas arbitrales

El 1-1 entre Al-Fayha y Al-Ahli por la fecha 29 de la Saudi Pro League desató un fuerte escándalo. El foco de la polémica estuvo en el arbitraje, acusado de perjudicar al visitante en plena lucha por el título con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

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El encuentro tuvo tres jugadas clave dentro del área a favor de Al-Ahli que fueron revisadas por el VAR, pero en ninguna se sancionó penal. Las decisiones generaron un clima caliente y desataron la bronca del plantel, del cuerpo técnico y de referentes del club, que consideran que hubo un claro perjuicio.

Uno de los que salió con todo fue Hussein Abdul Ghani, quien afirmó: “Lo que le ha pasado a Al-Ahli es una catástrofe. El equipo está preparado desde el inicio de la temporada, rindiendo a un gran nivel, y luego le privas de su derecho a competir, sea de forma intencionada o no”. Además, apuntó contra la dirigencia por no haber pedido árbitros extranjeros “para partidos que son como finales”.

También opinó Sami Al-Jaber, ídolo de Al-Hilal: “Si la afición del Al-Ahli habla de injusticia, es porque el equipo ha sido perjudicado a favor del Al-Nassr, su principal rival por el título. El Al-Ahli debe reaccionar ganando el próximo partido entre ambos”.

Desde adentro, el delantero Ivan Toney, autor del gol, dejó en claro su enojo: “Está claro, no sé qué más quieres que haga, ¿recoger el balón con las dos manos, vas a pitar penalti entonces o no?”. Por su parte, el entrenador Matthias Jaissle reveló una situación llamativa: “Mis jugadores están extremadamente enfadados, ¡el cuarto árbitro les dijo textualmente que se enfocaran en el Campeonato Asiático!”.

Según trascendió, incluso el arquero también encaró al juez con una frase directa: “¿Por qué nos haces esto? Entendemos las reglas también”. Tras el partido, el club publicó un comunicado en el que expresó su malestar: “El equipo ha enfrentado decisiones arbitrales injustas, una inaceptable situación que no sirve para el desarrollo de la competición ni defiende el principio de igualdad competitiva, que debería ser la base del éxito de cualquier torneo”. En lo deportivo, el empate deja a Al-Ahli con 66 puntos, a dos de Al-Hilal y a cuatro del líder Al-Nassr, que además tiene un partido pendiente. El cruce entre el primero y el tercero, previsto para fines de abril, aparece como determinante en la definición del campeonato.

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