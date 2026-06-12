Menos fútbol y más negocio: la FIFA impuso pausas comerciales en medio de los partidos del Mundial Por Martín Figueira + Agregar ámbito en









La FIFA impuso interrupciones pensadas para la televisión y los patrocinadores, pausando los partidos del Mundial 2026. La polémica genera preocupación entre los hinchas: ¿hasta donde van a seguir arruinando el juego en pos del negocio?

Menos fútbol y más negocio: la FIFA impuso pausas comerciales en medio de los partidos del Mundial

Desde el Mundial de Clubes del año pasado, la FIFA comenzó con una polémica innovación durante los partidos: frenarlos para aplicar la "pausa de hidratación". Ahora, su concepto "evolucionó" de cara al Mundial 2026. En medio del torneo más importante del planeta aparecieron pausas comerciales pensadas para la televisión y los patrocinadores. Así no solo cambian las reglas y la dinámica del juego, también afectan el espectáculo.

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La explicación oficial es conocida: más ingresos, más exposición para las marcas, más recursos para sostener una competencia cada vez más grande. Traducido al lenguaje de siempre: más negocio, menos fútbol.

Desde la llegada de la tecnología hace diez años, el fútbol sigue perdiendo su espíritu y naturaleza, eso que lo convirtió en un fenómeno global, por más que a los estadounidenses no les guste.

Un fútbol enfocado en el negocio Este Mundial ya venía cargado de señales en la dirección del negocio. Tres países organizadores, 48 selecciones, más partidos, más fechas, más ventanas comerciales y más contenido para alimentar una maquinaria que no deja de crecer. Las nuevas pausas encajan perfectamente en ese modelo, como si fuese un partido de fútbol americano.

Durante décadas la magia estuvo justamente en lo contrario. El Mundial era especial porque no necesitaba agregados. No hacía falta convertir cada partido en un evento dentro de otro evento. Bastaban los mejores jugadores del planeta, una pelota y la sensación de que durante un mes el fútbol ocupaba el centro de todo.

La FIFA sostiene que estas pausas son mínimas y que ayudan a financiar una competencia cada vez más costosa. Sin embargo, para muchos hinchas el problema no son los segundos que dura una tanda comercial. image No se trata de nostalgia vacía ni de creer que cualquier cambio es una amenaza. El fútbol siempre evolucionó. Lo que inquieta es que casi todas las transformaciones recientes parecen responder a la misma pregunta: cómo generar más ingresos. Y ahí aparece la crítica de fondo. Cuando cada decisión se toma pensando en la pantalla, en los patrocinadores o en las métricas de consumo, el riesgo es que el juego termine adaptándose al negocio y no al revés. Los que pierden son los hinchas, quienes hicieron de este deporte el más grande y popular del mundo. Las pausas comerciales ya forman parte del Mundial 2026 y probablemente no sean la última innovación de este tipo. La cuestión es cuánto más puede estirarse esa lógica antes de que el torneo más importante del mundo termine pareciéndose a cualquier otro producto de entretenimiento global.