Escándalo en el Mundial 2026: trabajadores reclaman ante la FIFA y amenazan con un paro

El sindicato que representa a los empleados del estadio más caro de la Copa del Mundo denunció que el máximo organismo del fútbol no escuchó sus peticiones para interceder ante el Gobierno estadounidense y se avizora un conflicto millonario.

La FIFA vuelve a estar en el ojo de la tormenta en la previa de una Copa del Mundo por los reclamos de los trabajadores de las obras y estadios del torneo.

Hay incertidumbre en torno al SoFi Stadium de Los Angeles , el estadio más caro del Mundial 2026 . Cabe destacar que en ese recinto la Selección de Estados Unidos debutará ante Paraguay.

El sindicato que representa a los 2 mil trabajadores amenaza con una huelga y pide a la FIFA que interceda, entre otras cuestiones, con la posible intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que podría actuar contra trabajadores extranjeros.

El sindicato, llamado UNITE HERE Local 11 , alzó la voz por la situación laboral de sus representados, ya que el contrato con la empresa Legends Global , la gestora del SoFi Stadium , expiró y no hay todavía negociaciones para extenderlo.

A ese contexto hay que agregar que el pedido hacia la FIFA también pasa por no permitir que se implemente inteligencia artificial o automatización de algunos servicios que reemplacen puestos laborales.

“Los trabajadores apenas llegan a fin de mes. La mayoría de nuestros miembros tienen dos empleos. Son la columna vertebral de la industria que hará prosperar a la FIFA. A pesar de nuestros intentos por dialogar con ellos, la FIFA básicamente ha ignorado nuestras demandas”, le aseguró al medio The Athletic Kurt Petersen, copresidente del sindicato.

Si la situación continúa así, desde el gremio tienen decidido comenzar una huelga hasta que sean escuchados. Esto pone en riesgo una de las sedes principales de la Copa del Mundo, que habitualmente es utilizada por Los Angeles Rams de la NFL y resulta el recinto más caro del planeta (está valorado en 5 mil millones de dólares).

A su vez, otro de los reclamos hacia el organismo que preside Gianni Infantino es que una parte de las ganancias que deje la Copa del Mundo —se estiman unos 11 mil millones de dólares— se destine a la construcción de viviendas accesibles para la clase trabajadora ante la escasez de opciones que prima en el mercado de Los Ángeles.

Está programado que además del partido debut del país local, allí se disputen cinco encuentros de la fase de grupos, dos de 16avos y un cruce de cuartos de final. El reloj apremia y se requieren resoluciones políticas. ¿Qué hará la FIFA?