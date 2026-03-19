Audi Q6 e-tron Performance: llega a la Argentina con más de 600 km de autonomía + Seguir en









El nuevo SUV de la marca alemana desembarca en el país con una única versión, alto nivel de prestaciones y una apuesta renovada por la movilidad eléctrica.

El nuevo Audi Q6 e-tron Performance

La marca alemana Audi inicia la comercialización en la Argentina del nuevo Audi Q6 e-tron Performance, un SUV mediano 100% eléctrico que se posiciona en el Segmento D y amplía la oferta frente a la Audi Q5, modelo que continúa con motorizaciones tradicionales. Importado desde Alemania, esta novedad representa un nuevo intento de la firma por consolidar su presencia en el segmento eléctrico local.

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En términos técnicos, la versión disponible incorpora una batería de 100 kWh que alimenta un motor eléctrico capaz de entregar 306 CV y 485 Nm de torque, con tracción trasera. Se trata de una configuración pensada para priorizar eficiencia y autonomía.

Nuevo Audi Q6: prestaciones destacadas en un segmento en crecimiento Uno de los puntos más fuertes del modelo está en su rendimiento. El Audi Q6 e-tron Performance acelera de 0 a 100 km/h en 6,6 segundos, alcanza una velocidad máxima limitada de 210 km/h y ofrece una autonomía declarada de hasta 641 kilómetros bajo ciclo WLTP.

AUDI-VA El Audi Q6 e-tron Performance acelera de 0 a 100 km/h en 6,6 segundos, alcanza una velocidad máxima limitada de 210 km/h y ofrece una autonomía declarada de hasta 641 kilómetros bajo ciclo WLTP. El lanzamiento, originalmente previsto para comienzos de año, se retrasó con el objetivo de evitar el impacto de los impuestos internos, lo que permitió mejorar su posicionamiento de precio en el mercado. En otros países, la gama incluye variantes con doble motor y tracción integral quattro, aunque por el momento esa opción no estará disponible en la Argentina.

El antecedente de la marca con modelos eléctricos en el país muestra un camino todavía en desarrollo, con propuestas como los anteriores e-tron que tuvieron una presencia limitada. En este contexto, la llegada del nuevo SUV busca relanzar la estrategia de electrificación de Audi a nivel local. El precio es de u$s128.200 y ofrece una garantía de 3 años o 90.000 kilómetros.