Estudiantes le ganó a Newells, que perdió una pieza fundamental para el clásico

El equipo de Eduardo Domínguez estiró su invicto a 14 partidos, alcanzó los 14 puntos y llega de buena manera al domingo próximo para jugar el clásico de la ciudad, con los altos rendimientos de Javier Altamirano, Santiago Ascacibar y Mauro Méndez.

Estudiantes y Newells protagonizaron un intenso y polémico primer tiempo en estadio UNO. El DT de la "Lepra", el uruguayo Mauricio Larriera, apostó a jugar con Francisco González desde el inicio, con Juan Ramírez bien de punta y un mediocampo que mutó entre 3 y 5 jugadores y que debido acomodarse tras la expulsión de Ever Banega a instancias del VAR por una falta a Santiago Ascacibar, que el el juez Leandro Rey Hilfer primero interpretó para amarilla.

Domínguez realizó 4 variantes, con la ausencia de Enzo Pérez por una molestia en la rodilla derecha y la elección de disputar el medio y arrancar con Javier Correa como único punta. Estudiantes lo buscó más pero le faltó precisión a la hora de definir las jugadas.

Newells buscó sorprender en un tiro libro de Banega que Francisco González no definió bien a los 12 y volvió a llegar recién a los 35 en un intento de Aguirre por derecha que remató por arriba. Después de la expulsión cedió en el campo y apostó al contragolpe.

En Estudiantes, Domínguez después de quedarse con un más buscó variantes, ingresaron Méndez y Edwin Cetré y consiguió más profundidad pero sin precisión. En los primeros minutos el local tuvo un cabezazo de Franco Zapiola y un derechazo de Correa que el arquero Ramiro Macagno resolvió sin problemas.

Embed - ESTUDIANTES 2 - 0 NEWELL'S I Resumen del partido I #CopaSurFinanzas 2024

En el tramo final hubo un remate del colombiano Cetré que se fue por arriba del travesaño, un cabezazo del mismo jugador que hizo lucir al arquero y en la última un zurdazo de Altamirano que se fue alto.

En el complemento, Estudiantes inclinó la cancha y Ramiro Macagno se transformó en la gran figura.

A los 3 minutos la aguantó Méndez y Correa remató desviado desde el punto penal. A los 6, el travesaño le negó el gol a Correa y a los 9 una buena acción de Cetré por izquierda y Altamirano hizo lucir al arquero.

A los 16, Newells salió del asedio y una volea de González se va por arriba del travesaño. A los 18, el local tuvo tres chances en una misma jugada, donde Macagno se la sacó a José Sosa, Méndez no pudo en el rebote y el propio Sosa elevó su remate.

El elenco "rojinegro" no pudo aprovechar un error de Federico Fernández, Guillermo Balzi lo buscó a Guillermo May y el uruguayo desvió el remate en el primer palo.

El "Pincha" nunca resignó la búsqueda y a los 38, en una jugada fortuita el uruguayo Thiago Palacios probó desde afuera, la pelota se desvió en Méndez, el remate cambió de dirección, descolocó a Macagno y Estudiantes consiguió la ventaja que tanto buscó.

En el descuento Ascacibar inició una contra para Correa, que ingresó al área y cruzó la pelota para que Méndez le gane a su marcador y empuje el remate para el 2 a 0. Sobre el final Macagno le sacó el tercero a Pablo Piatti.

Larriera habló de la expulsión de Banega

El entrenador de Newell's Old Boys, el uruguayo Mauricio Larriera, opinó después de la caída en La Plata que "las conclusiones son negativas, por el resultado y porque perdimos un jugador muy valioso para nosotros y de la jerarquía de Ever (Banega)".

"No se puede analizar mucho el partido porque una expulsión y tan temprana desvirtúa todo. Me deja conforme el gasto que hicieron, lo que corrieron y lucharon, hicieron un tremendo desgaste y hasta generamos un par de situaciones de gol", agregó el entrenador, tras la derrota ante Estudiantes de La Plata por 2 a 0.

Sobre la expulsión de Banega dijo "no puedo opinar, no la volví a ver todavía y estoy muy lejos para decir algo. De lo que estoy seguro es que no tuvo mala intención, porque un jugador de su categoría no va a pegar y es de recibir muchas faltas. No puede decir mucho más pero me dejó dudas".

Luego manifestó respecto al arbitraje que "creo que la jugada de Sosa mereció una revisión, estoy cerca, va de atrás y sin intención de jugar la pelota. Para mi merecía otra sanción. Igual no creo que se equivoquen con mala intención, son errores y punto".

Al hablar del clásico señaló "es una semana especial, se vive con mucha intensidad y más en una ciudad como Rosario, aunque llamo a la reflexión y hay que entender que no es algo de vida o muerte":

"Voy a intentar que mi equipo gane pero creo en la caballerosidad deportiva y quiero ganar pero con armas legales!", remarcó.

Por último puntualizó: "En lo anímico estamos bien, no hay que cambiar nada por dos resultados negativos. Vamos a trabajar como le venimos haciendo".

