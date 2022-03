Estudiantes salvó el invicto y la punta en Liniers

Uno por necesidad y el otro por obligación, lo concreto fue que el puntero Estudiantes y el noveno de la Zona 2, Vélez Sarsfield, presentaron formaciones alternativas para este trascendente partido que a partir de ello se hizo deslucido de punta a punta.

El que tuvo varias bajas por su participación en las fases previas de la Copa Libertadores fue Estudiantes, que viene de dejar trabajosamente en el camino al chileno Audax italiano y ahora deberá jugarse el pasaje a la etapa de grupos ante su compatriota Everton.

#CopaBinance | Fecha 5 | resumen de Vélez - Estudiantes

En cambio para Vélez y su director técnico, Mauricio Pellegrino, la obligación se dio por la cantidad de lesionados que lo obligaron, por ejemplo, a producir el debut absoluto en el segundo tiempo del juvenil de la cuarta división Abel Osorio, hijo de aquel delantero de Argentinos Juniors y Talleres, de Córdoba, Aldo Osorio.

Y dentro de ese marco, el que tuvo una leve ventaja en el juego fue el dueño de casa, impulsado además por el tempranero gol de cabeza de Lucas Janson que le dio energías espirituales y consecuentemente físicas para atrapar en su telaraña al buen equipo que dirige Ricardo Zielinski.

Por eso la síntesis del primer tiempo mostró a un justo ganador que era Vélez, ante un Estudiantes que con sus armas, que pasan por la practicidad, al ajuste de espacios y el juego directo, fue en pos del empate con una encomiable calma, sin caer nunca en la desesperación.

Porque no se lo vio apresurado al "Pincha" durante la media hora final de ese primer tiempo ni tampoco durante prácticamente toda la segunda mitad, ya que la paridad estudiantil llegaría también de cabeza recién cuando faltaban dos minutos para cumplirse los 90 regulares.

Ya para entonces hacía un buen rato que Zielinski había empezado a quemar las naves con los ingresos de algunos titulares claves en su estructura de juego como el autor del gol, el tucumano Leandro Díaz, junto a Mauro Boselli, Gustavo Del Prete y Fernando Zuqui.

En ellos se apoyó el "Pincha" para alcanzar una igualdad que acreditó por lo hecho en la segunda etapa y le permitió sostenerse invicto en la cúpula de la Zona 2, dejando a Vélez bien afuera del cuarteto que se está clasificando para los cuartos de final del certamen.

"Sabíamos que no teníamos que perder ante un rival muy duro como es Vélez. Me está yendo bien en Estudiantes porque confiaron en mi y me aguantaron cuando estaba mal de la cabeza, con un cuadro de depresión, Acá me trataron los médicos y salí adelante. Pero este tema es complicado cuando uno no lo cuenta y por los que me ayudaron acá pude salir adelante", destacó con el corazón en la mano el goleador Díaz.

Y esta fue una muestra de lo que es Estudiantes, puro optimismo y fuerza de voluntad para salir adelante de las difíciles (perdió la ida con Audax Italiano 1 a 0 y lo dio vuelta con otro gol de Díaz sobre el final para el 2-0), como el tucumano Díaz justamente.

- Síntesis -

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Damián Fernández, Diego Gómez y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Máximo Perrone, Luca Orellanoy Santiago Castro; Lucas Janson y Lucas Pratto. DT: Mauricio Pellegrino.

Estudiantes: Mariano Andújar; Emanuel Beltrán, Ezequiel Muñoz, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Jorge Morel, Nelson Deossa y Manuel Castro; Matías Pellegrini, Carlo Lattanzio y Alan Marinelli. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 12m. Janson (V).

Gol en el segundo tiempo: 43m. Díaz (E).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar José Florentín por Garayalde (V) y Leandro Diaz por Lattanzio (E); 8m. Fernando Zuqui por Deossa (E) y Gustavo Del Prete por Marinelli (E); 15m. Agustín Bouzat por Castro (V), 20m.Mauro Boselli por Pellegrini (E); 35m. Abel Osorio por Pratto (V) y Emanuel Insúa por Janson (V), 37m. Franco Zapiola por Beltrán (E) y 41m. Leonardo Jara por Perrone (V).

Amonestados: Garayalde, Gómez y Hoyos (V). Lattanzio, Morel y Díaz (E).

Cancha: José Amalfitani.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.