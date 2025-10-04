La Yihad Islámica Palestina respaldó a Hamás en medio de las negociaciones por el plan de paz de Donald Trump

El grupo es un aliado de línea dura de Hamás y su declaración está respaldada por Irán. Las posturas aumentan las esperanzas de paz entre los gazatíes.

Trump estableció el domingo 5 de octubre como fecha límite para responder al plan de paz.

La Yihad Islámica Palestina respaldó este sábado la respuesta del grupo Hamás a un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza. Esta declaración está respaldada por Irán y fortalece las esperanzas de paz.

"La (reacción) de Hamás al plan de Trump representa la posición de las facciones de la resistencia palestina, y la Yihad Islámica participó responsablemente en las consultas que condujeron a esta decisión", dijo el grupo según cito Reuters.

La declaración de apoyo de la Yihad Islámica, respaldada por Irán , fortalece las expectativas de paz ya que dicha postura, junto a la de Hamás, puede levantar el ánimo de los gazatíes, luego de un fracaso tras otro de los intentos de alto el fuego.

En medio del optimismo, quedan dudas por resolver como si Hamás aceptará desarmarse, una de las principales exigencias de Israel. Algunos palestinos se mostraron cautos y expresaron su temor de que el primer ministro Benjamin Netanyahu se retire de cualquier plan para poner fin a la guerra.

Donald Trump y Benjamin NEtanyahu.webp Trump presentó el plan de paz de 20 puntos junto con Netanyahu en la Casa Blanca.

Los pedidos de Donald Trump a Israel y el límite de tiempo

"Creo que Hamás esta listo para una paz duradera", señaló Trump en Truth Social y acotó que le exigió a Israel que "dejara de bombardear Gaza", después de que el movimiento islamista palestino se declarara dispuesto a liberar a los rehenes.

Además, estableció la noche del domingo 5 de octubre como el plazo definitivo para contestar al plan de paz que presentó a principios de esta semana en la Casa Blanca o, de lo contrario, se enfrentaría a un "infierno".

Trump presentó el plan de paz de 20 puntos junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca el lunes último, y afirmó que si Hamás lo rechazaba, apoyaría a Israel para "concluir el trabajo".

Hamás acepta liberar a rehenes israelíes pero exige negociar los términos del plan de Donald Trump

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) anunció este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes como parte de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, en el marco de la propuesta impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, la organización planteó la necesidad de discutir los detalles del plan antes de avanzar. A través de un comunicado, Hamás manifestó su conformidad con “la liberación de todos los prisioneros israelíes, vivos o muertos, de acuerdo con la fórmula de intercambio contemplada en la propuesta”, siempre que existan “condiciones sobre el terreno” que permitan concretar la operación.