¿Qué declaró la mujer detenida por el crimen de Federico Martín Aramburu?

Uno de los otros dos sospechosos acaba de ser arrestado en Hungría: Loïk Le Priol, un militante de extrema derecha. Sostenía que se dirigía Ucrania para sumarse al ejercito.

Según informaron desde LeParisien, la mujer declaró entre lágrimas ante el juez de liberación y detención. "Les dije a los muchachos que se fueran. No quería que sucediera así. Actué por instinto y por amor", lanzó la joven que está acusada de "complicidad de asesinato" y se encuentra encarcelada en la prisión preventiva de Versalles.

La mujer es una estudiante de tercer año de nutrición y está involucrada en el asesinato del argentino, aunque niega cualquier participación.

Lison conoce conoce desde hace cinco años a Loik Le Priol, el principal sospechoso. "Les dije a los muchachos que no pelearan. Estoy tan enojada y triste por la víctima", continuó la joven, que se negó a brindar a los investigadores los códigos de acceso a su celular y su material informático.

“Ella no estaba encerrada en la cajuela del auto en ese momento. Ella conducía y no era en absoluto pasiva. Durante la investigación, ella no cooperó mucho, mientras que los dos asesinos son personas peligrosas”, expresaron desde la fiscalía.