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12 de junio 2026 - 20:36

La AFA traslada 500 kilos de carne a la concentración argentina en Estados Unidos

La dirigencia del fútbol argentino planificó un operativo especial para trasladar más de 500 kilos de carne vacuna nacional hasta el bunker de Kansas, Estados Unidos.

La AFA traslada 500 kilos de carne a la concentración argentina en Estados Unidos

La AFA traslada 500 kilos de carne a la concentración argentina en Estados Unidos

Fiel a las tradiciones nacionales, la AFA planificó un traslado especial para la concentración de la Selección Argentina en Kansas: unos 500 kilos de carne nacional viajaron desde el país hasta el centro de Estados Unidos.

La alimentación es un factor clave durante la Copa del Mundo de la FIFA y, al igual que ya ocurrió en Qatar 2022, la AFA no dejó al azar este detalle.

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Según TN, la delegación argentina trasladó más de 500 kilos de carne nacional de primera calidad hasta el Origin Hotel de Kansas City, donde se hospeda y duerme el seleccionado de Scaloni.

La medida responde a una estrategia que ya se convirtió en una costumbre en las últimas competencias internacionales. El traslado del cargamento requirió meses de planificación y una compleja logística. La carne debió superar estrictos controles sanitarios y cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades aduaneras de Estados Unidos para poder ingresar al país.

Los cortes que viajaron al Mundial 2026

  • Bife ancho
  • Bife angosto
  • Vacío
  • Lomo
  • Colita de cuadril
  • Corazón de cuadril
  • Entraña fina
  • Matambre
  • Peceto
  • Roast beef
  • Asado de tira
  • Tapa de asado
  • Osobuco

En Qatar 2022, Argentina llevó más de 2.600 kilos de carne

Según pudo confirmar TN durante el Mundial de Qatar 2022, la delegación argentina trasladó 2.630 kilos de carne para acompañar la alimentación del plantel durante toda la competencia.

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El asado que compartieron los jugadores en sus redes.

El asado que compartieron los jugadores en sus redes.

El asado de tira, el corte favorito del plantel

Según revelaron puertas adentro de la AFA, el asado de tira ocupa el primer lugar y es el corte preferido por gran parte de los futbolistas y cuerpo técnico.

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