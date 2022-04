F1: tras el gran comienzo, en Ferrari se ilusionan con volver a los primeros planos

"Estar adelante y luchar arriba era nuestro objetivo al comienzo de la temporada y podemos sentirnos satisfechos", explicó Binotto, aún cuando reconoció que "mantener alto el nivel durante un campeonato tan largo será un gran desafío, aunque no sólo para nosotros, sino para todos los equipos".

Con dos podios en las dos primeras carreras del año (suma ocho en igual cantidad de temporadas en la máxima categoría), el español Carlos Sáinz ahora apuesta a celebrar su primera victoria en la Fórmula 1 en su segunda temporada como piloto de Ferrari.

"Sigo persiguiendo ese sueño que obviamente es ganar mi primera carrera en la categoría. Me gustaría lograr una victoria y lo demás se verá", afirmó Sáinz al destacar que "quiero llegar a ser campeón del mundo, pero para eso necesitas ganar carreras".

"Es la idea con la que me acuesto y me levanto cada día. Espero que el triunfo finalmente llegue", completó el español al confesar: "Estoy listo desde hace tiempo para que eso suceda y estuve cerca de lograrlo una o dos veces y si me das la máquina correcta, lo conseguiré".

En referencia a los rivales, además del monegasco Charles Leclerc, su compañero de equipo que celebró su tercera victoria en la Fórmula 1 en el inicio de la temporada en Bahrein y lidera el campeonato con 12 puntos de ventaja sobre el español, Sainz se dijo "realmente impresionado por los bólidos de Red Bull y de Mercedes".

"Más aún considerando que pasaron menos tiempo que nosotros en el túnel de viento", destacó el piloto ibérico, aún cuando el equipo austríaco vio abandonar a sus dos pilotos a pocas vueltas del final y el alemán no tuvo un arranque de campeonato demasiado alentador.

Red Bull al menos se sacó la espina con la victoria del campeón mundial Max Verstappen en Jeda, que le permitió al neerlandés festejar su vigésimo primera victoria en la máxima categoría.

A un campo de distancia manda en ese rubro el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton, que celebró 103, aunque las cosas no comenzaron tal como él esperaba en esta temporada, así como tampoco para Mercedes.

"No tenemos una barita mágica, pero en la fábrica están trabajando día y noche para la carrera del próximo fin de semana con la esperanza de poder acercarnos a Ferrari y a Red Bull", confesó el jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien no luce demasiado ilusionado en la previa.

"Trataremos de aprovechar cada oportunidad que se nos presente y de cosechar todos los puntos posibles con el paquete que contamos", completó Wolff, según el cual "Hamilton y George Russell también están trabajando mucho en el simulador para orientar a los técnicos y a los ingenieros del equipo".

"Está claro que nuestras actuaciones por el momento están por debajo de las expectativas, pero todos trabajamos para encontrarle la solución a los problemas que nos aquejan. Mientras tanto, trataremos de vivir el mejor fin de semana posible en Australia, después de muchos años de la última visita", aseguró.

En las pasadas dos temporadas, el Gran Premio en Melbourne fue cancelado debido a la pandemia por lo cual el último en festejar allí sigue siendo Mercedes, que en 2019 celebró el triunfo del finlandés Valtteri Bottas, hoy piloto de Alfa Romeo.

La escudería alemana también cantó victoria en 2014 y 2016 con Nico Rosberg y en 2015 con Hamilton, que había ganado también en 2008, pero como piloto de McLaren-Mercedes.

En 2017 y 2018 el triunfo quedó en manos del alemán Sebastian Vettel, tetracampeón mundial que por entonces competía con Ferrari, que en 2011 ganó con Red Bull y que hoy corre en Aston Martin.

Vettel hará su estreno oficial en esta temporada pues se perdió los primeros dos Grandes Premios del año por haber contraído Covid-19, razón por la cual debió ser reemplazado por su compatriota Nico Huelkenberg (que no sumó puntos).

"Esto es como cuando llegas tarde a la escuela", comparó Vettel sobre lo sucedido al confesar que se siente muy ansioso por salir a pista y recordar que "empezar la temporada en Australia no es nuevo para mí", pues este Gran Premio solía abrir el calendario.

Quien también no ve la hora de volver al ruedo es Verstappen tras su victoria en Jeda: "Tengo muchas ganas de correr en Melbourne nuevamente. Pasó tiempo desde que lo hicimos por última vez".

"La atmósfera siempre es bella en Albert Park y será interesante ver como reacondicionaron la pista, que presumo será muy distinta, sobre todo en el sector de la Curva 6, donde se realizó el cambio más significativo", destacó el neerlandés.

"Creo que esto dará más oportunidades de sobrepaso y será interesante ver como se comporta la máquina aquí. Espero vivir otro fin de semana sin inconvenientes. Veremos qué pasa el domingo", completó.

Verstappen suma 25 unidades, 20 menos que el líder Leclerc y ocho por debajo de Sáinz, en tanto que le saca tres de ventaja el británico George Russell y nueve a Hamilton, dos que también esperan tener su revancha en Melbourne para darle más emoción aún al campeonato.