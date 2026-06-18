Fin de la racha en el Mundial 2026: la razón de la ausencia de la mujer que viaja gratis de por vida

Una de las caras más conocidas en las tribunas de la Copa del Mundo no estará presente en la edición que se disputa en Norteamérica.

La mujer que es la envidia del mundo del fútbol no podrá decir presente en Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026 tendrá una ausencia muy peculiar y no se trata de un jugador importante que se pierde el torneo por lesión o porque su técnico haya decidido dejarlo afuera. En este caso, la protagonista de la historia es alguien que se destaca por su presencia en las tribunas, donde se convirtió en una cara habitual de la Copa del Mundo.

Durante más de dos décadas María de Jesús Pinargote estuvo presente en cada edición del torneo y logró algo que muy pocos fanáticos pueden contar. Sin embargo, una situación inesperada impedirá que mantenga una racha que parecía no tener fin y que la llevó a recorrer distintos países siguiendo de cerca el evento más importante del fútbol.

María de Jesús Pinargote Zambrano es una ecuatoriana Canuto, una localidad de la provincia de Manabí. Su historia comenzó en 1998, cuando ganó una promoción de Coca-Cola que incluía un premio poco habitual: viajes de por vida a todas las Copas del Mundo organizadas por la FIFA.

Según contó años después en distintas entrevistas, al principio no podía creer lo que le estaban diciendo. Pensó que podía tratarse de un error y, antes de celebrar, le pidió a su esposo que averiguara si realmente había ganado.

Cuando le confirmaron que el premio era real, la noticia cambió para siempre la vida de la familia, quién cada cuatro años tenía la posibilidad de conocer otras naciones. Hasta ese momento nunca había viajado en avión ni había salido de Ecuador.

De Francia a Qatar: las 7 citas mundialistas de María de Jesús

El primer viaje fue a Francia 1998, una competencia a la que su amada Tricolor no pudo clasificar. A partir de entonces, María de Jesús estuvo presente en todas las Copas del Mundo disputadas hasta Qatar 2022.

Gracias al premio viajó a Corea del Sur-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Cada cuatro años volvía a preparar las valijas para vivir de cerca un nuevo Mundial y, para su buena suerte, desde la edición celebrada en Asia, el combinado nacional ecuatoriano estuvo presente en cuatro de ellas.

Durante esos viajes estuvo acompañada por distintas personas. En algunos mundiales compartió la experiencia con su esposo y en otros viajó junto a familiares, entre ellos una prima y una de sus cuñadas.

Además de los partidos, cada edición le permitió conocer ciudades, costumbres y culturas muy diferentes entre sí. Para alguien que nunca había salido de su país antes de ganar el premio, cada viaje representó una experiencia completamente distinta.

Embed - Mujer ganó de por vida un premio para asistir a la Copa del Mundo

Por qué no pudo viajar al Mundial 2026

Todo indicaba que la historia iba a sumar un nuevo capítulo en Norteamérica. El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, iba a ser el octavo consecutivo para María.

Sin embargo, esta vez no podrá aprovechar el beneficio que la acompañó durante más de 25 años. Según informaron medios ecuatorianos, decidió no viajar debido a complicaciones de salud que le dificultan realizar un recorrido de esas características.

De esta manera se cortará una racha que comenzó en Francia 1998 y que se mantuvo durante siete ediciones consecutivas. Aunque conservará los recuerdos de todos esos viajes, el Mundial 2026 será el primero en casi tres décadas que seguirá por completo desde su casa.