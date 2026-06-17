El mensaje de Cristiano Ronaldo tras el empate de Portugal ante Congo y la racha negativa que alcanzó

El delantero luso no pudo convertir y su selección se quedó en el empate ante Congo. Tras el partido se pronunció en redes: "Cabeza levantada".

Portugal no tuvo el debut esperado en el Mundial 2026 . La selección lusa igualó 1 a 1 frente a la República Democrática del Congo y dejó una imagen preocupante en el arranque del Grupo K. La actuación de Cristiano Ronaldo tampoco estuvo a la altura de las expectativas. Tras el partido, el capitán se pronunció en redes.

El gol para los portugueses lo anotó Joao Neves a los 6 minutos del primer tiempo, mientras que los congoleños igualaron el encuentro a en el descuento de la etapa inicial.

El delantero del Al-Nassr no logró convertir en el encuentro de esta tarde. Así, extendió una de las rachas más negativas de su carrera en torneos internacionales.

La racha negativa de Cristiano Ronaldo con Portugal

El capitán del seleccionado luso lleva un total de 10 partidos consecutivos sin marcar entre Copas del Mundo y Eurocopas, una sequía poco habitual para un jugador que lleva convertidos 973 goles entre clubes y selección.

Tras el empate y las críticas de los hinchas, el capitán portugués recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje de optimismo. "No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber terminado. Cabeza levantada y foco en el próximo juego", escribió en su cuenta oficial de X.

Más allá del resultado, Cristiano alcanzó un nuevo hito en su extraordinaria carrera. Con su presencia ante la República Democrática del Congo disputó su sexto Mundial, igualando el récord que Lionel Messi había establecido apenas un día antes en el debut de Argentina frente a Argelia.

Sin embargo, el atacante de 41 años también quedó con una cuenta pendiente. Si logra convertir en esta edición, se transformará en el primer futbolista de la historia en marcar goles en seis Copas del Mundo consecutivas. Hasta el momento, anotó en todas las que disputó desde Alemania 2006 y lleva ocho tantos en total.

El historial de goles de Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo

Alemania 2006: 1 gol (ante Irán).

Sudáfrica 2010: 1 gol (ante Corea del Norte).

Brasil 2014: 1 gol (ante Ghana).

Rusia 2018: 4 goles, incluidos un hat-trick frente a España y otro tanto contra Marruecos.

Qatar 2022: 1 gol (ante Ghana).

Portugal buscará recuperarse el próximo martes 23 de junio, cuando enfrente a Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K. Una victoria será clave para encaminar su clasificación a los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.