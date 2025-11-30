Flamengo sacudió el ranking: la tabla histórica de la Libertadores y el récord argentino que alcanzó Brasil + Seguir en









Con esta victoria, el fútbol brasileño estiró una racha que comenzó en 2019, cuando el flamante campeón venció a River en la recordada final peruana.

Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores Foto: AP

Flamengo amplió su historia en la Copa Libertadores al conquistar su cuarto título tras superar a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, escenario de la final número 66 del certamen más prestigioso del continente. Esta definición volvió a unir a dos equipos brasileños y marcó la séptima final consecutiva entre clubes del mismo país, reflejo de un dominio que lleva años sin interrupciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con esta victoria, el fútbol brasileño estiró una racha que comenzó en 2019, cuando Flamengo venció a River en la recordada final peruana. Desde entonces, el Mengão sumó tres coronas (2019, 2022 y 2025), Palmeiras ganó dos (2020 y 2021) y se agregaron los títulos de Fluminense en 2023 y Botafogo en 2024. En ese período, solo dos equipos argentinos —River en 2019 y Boca en 2023— lograron interrumpir las finales totalmente brasileñas, aunque sin quedarse con el trofeo. En esas definiciones frustradas para Brasil participaron Santos (2020), Flamengo (2021), Athletico Paranaense (2022), Atlético Mineiro (2024) y Palmeiras (2025).

Esta seguidilla de éxitos permitió a Brasil igualar una marca histórica: 25 Copas Libertadores, la misma cantidad que la Argentina poseía como líder absoluto desde hace décadas. Antes de este ciclo, el país verdeamarelo solo había logrado encadenar cuatro coronas entre 2010 y 2013, una racha comparable a dos grandes momentos del fútbol argentino: las cuatro conquistas de Independiente entre 1972 y 1975, y la seguidilla Racing–Estudiantes entre 1967 y 1970.

Con el nuevo campeonato, Flamengo también alcanzó a River Plate y Estudiantes de La Plata en el cuarto lugar del ranking de clubes más ganadores, con cuatro estrellas cada uno. Por encima continúan Independiente (7), Boca Juniors (6) y Peñarol (5).

flamengo Con el nuevo campeonato, Flamengo también alcanzó a River Plate y Estudiantes de La Plata en el cuarto lugar del ranking de clubes más ganadores, con cuatro estrellas cada uno. El repaso por los títulos internacionales demuestra la dimensión histórica del intercontinental sudamericano: Argentina sigue al frente con 76 conquistas, seguida por Brasil (66) y Uruguay (17). Más atrás aparecen Colombia, Paraguay y Ecuador con 8, Chile con 5 y Perú con 2.

Esta clasificación se elaboró a partir de las competencias oficiales avaladas por Conmebol, como Libertadores, Sudamericana, Recopa, Intercontinental y Mundial de Clubes, dejando de lado torneos de corta duración como la Master o la Nicolás Leoz. A continuación, se mantienen todas las tablas originales sin modificaciones: Los clubes campeones de la Copa Libertadores 1- Independiente (Argentina): 7 títulos 2- Boca Juniors (Argentina): 6 títulos 3- Peñarol (Uruguay): 5 títulos 4- Flamengo (Brasil), River Plate (Argentina) y Estudiantes de La Plata (Argentina): 4 títulos 5- Palmeiras (Brasil), San Pablo (Brasil), Santos (Brasil), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay) y Nacional (Uruguay): 3 títulos 6- Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia): 2 títulos 7- Atlético Mineiro (Brasil), Fluminense (Brasil), Botafogo (Brasil), Vasco da Gama (Brasil), Corinthians (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Racing Club (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez Sarsfield (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador) y Colo-Colo (Chile): 1 título Los campeones de la Copa Libertadores por país 1- Argentina – 25 títulos: Independiente (7), Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1) 2- Brasil – 25 títulos: Flamengo (4), San Pablo (3), Santos (3), Gremio (3), Palmeiras (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1) 3- Uruguay – 8 títulos: Peñarol (5) y Nacional (3) 4- Colombia – 3 títulos: Atlético Nacional (2) y Once Caldas (1) 4- Paraguay – 3 títulos: Olimpia (3) 6- Chile – 1 título: Colo-Colo (1) 6- Ecuador – 1 título: Liga de Quito (1) Los títulos internacionales por país 1- Argentina: 76 títulos internacionales (25 Libertadores / 11 Sudamericanas / 11 Recopas / 3 Conmebol / 1 Mercosur / 6 Supercopas / 3 Suruga Bank / 9 Intercontinentales / 7 Interamericanas) 2- Brasil: 66 títulos internacionales (25 Libertadores / 13 Recopas / 5 Sudamericanas / 5 Conmebol / 3 Mercosur / 3 Supercopas / 2 Suruga Bank / 4 Mundial de Clubes / 6 Intercontinentales) 3- Uruguay: 17 títulos internacionales (8 Libertadores / 1 Recopa / 6 Intercontinentales / 2 Interamericanas) 4- Colombia: 8 títulos internacionales (3 Libertadores / 1 Sudamericana / 1 Recopa / 1 Suruga Bank / 2 Interamericanas) 4- Paraguay: 8 títulos internacionales (3 Libertadores / 2 Recopas / 1 Supercopa / 1 Intercontinental / 1 Interamericana) 4- Ecuador: 8 títulos internacionales (1 Libertadores / 4 Sudamericanas / 3 Recopas) 7- Chile – 5 títulos internacionales (1 Libertadores / 1 Sudamericana / 1 Recopa / 2 Interamericanas) 8- Perú – 2 títulos internacionales (1 Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana)