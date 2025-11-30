5 plantas que ahuyentan a los mosquitos, podés tener en tu casa y requieren poco cuidado

Llegan las altas temperaturas y con eso, los mosquitos que tanto suelen molestar. Para eso, algunas plantas pueden ayudar a repeler dentro del hogar.

Las plantas perfectas para ahuyentas a los mosquitos de tu casa en este verano.

Uno de los factores más molestos del verano y las altas temperaturas son los mosquitos . Y si bien, siempre se recomienda comprar repelentes para los exteriores e insecticidas para el hogar, lo cierto es que la jardinería guarda secretos que pueden ayudar a mantener a estos insectos lejos de los interiores.

Algunas plantas sirven para ahuyentar mosquitos y además, poseen aromas agradables. Por lo tanto, si ya no se desea usar químicos con orígenes desconocidos, pueden ser una buena opción. Además de cumplir esta función, poseen un gran poder decorativo.

Son 5 las plantas que ayudan a mantener lejos a los mosquitos y además, de tener aromas agradables son hermosas para decorar cualquier ambiente. La mayoría no lleva mucho trabajo y son fáciles de cuidar:

La citronela es una de las plantas más efectivas para ahuyentar mosquitos. Originaria de Asia, crece como una hierba alta capaz de proteger de mosquitos, moscas y otros insectos incluso a distancia. Su efecto se potencia al frotar ligeramente sus hojas sobre la piel o colocándola cerca de zonas de descanso.

Es una planta de cuidado sencillo: necesita sol pleno, riegos moderados cada tres o cuatro días y tolera cortas sequías sin problemas. Además, se reproduce con facilidad a partir de esquejes, lo que la vuelve ideal para expandir el jardín o mantener varias macetas en distintos puntos de la casa.

Lavanda

La lavanda no solo agrega color a cualquier rincón con sus flores violetas: también es un repelente natural de mosquitos gracias a su contenido de linalool, un compuesto aromático que actúa como disuasivo. Su perfume, característico y relajante, funciona muy bien en interiores, donde además aporta un plus decorativo.

En cuanto al cuidado, prefiere suelos bien drenados, sol directo y riegos semanales. Es una planta resistente, capaz de soportar plagas y heladas leves, por lo que suele durar muchos años sin exigir demasiado mantenimiento.

Albahaca

Perfecta para quienes disfrutan cocinar, la albahaca cumple un doble rol en casa: realza platos con su sabor fresco y, al mismo tiempo, aleja mosquitos y moscas gracias a su aroma mentolado. Al machacar las hojas, su efecto repelente se intensifica y actúa de forma inmediata.

Para crecer fuerte, necesita sol parcial, riego frecuente sin encharcar y podas regulares para estimular nuevos brotes. Es una planta sensible al frío, por lo que conviene protegerla en invierno o mantenerla en interiores luminosos.

Hierba gatera

Famosa por atraer a los gatos, la hierba gatera posee nepetalactona, un compuesto que estudios botánicos señalan como incluso más potente que el DEET, el químico presente en muchos repelentes comerciales. Este componente ahuyenta mosquitos a distancia y resulta efectivo también contra otros insectos voladores.

Su mantenimiento es muy simple: se adapta tanto al sol como a la semisombra y requiere poco riego. Además, tiene la capacidad de autosembrarse, por lo que suele volver a brotar cada temporada sin necesidad de intervenir demasiado.

Menta

De aroma intenso y refrescante, la menta es una gran aliada para confundir y alejar mosquitos, hormigas y hasta arañas. También es ideal para sumar a infusiones o decorar platos, lo que la vuelve una planta versátil tanto en la cocina como en el jardín.

Sus cuidados son mínimos: prefiere sombra parcial, riego regular y, de ser posible, crecer en macetas. Esto evita que se expanda demasiado, ya que es una especie con tendencia a propagarse rápidamente si se la deja en tierra directa.